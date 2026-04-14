Milli gurur SOLOTÜRK 15. yılını muhteşem bir gösteriyle kutladı

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında SOLOTÜRK'ün 15. yılı ile Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışı için ortak bir tören düzenlendi. Etkinliğe Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da aralarında bulunduğu geniş çaplı bir askeri heyet katılım gösterdi.

HABERİN ÖZETİ Milli gurur SOLOTÜRK 15. yılını muhteşem bir gösteriyle kutladı Konya'da SOLOTÜRK'ün 15. yılı ve Silah Taktikler Okul Komutanlığı'nın açılışı için Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının da katıldığı ortak bir tören düzenlendi. Tören, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu katıldı. Törende SOLOTÜRK'ün 15. yılı dolayısıyla gösteri uçuşu yapıldı. Gösteri sonrası heyet, SOLOTÜRK uçaklarının önünde pasta kesti.

KONYA'DA ÇİFTE HEYECAN

Konya'daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığında Silah Taktikler Okul Komutanlığı’nın açılışı ve SOLOTÜRK’ün gökyüzündeki 15’inci yılı kutlandı.

Programa, Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü dolayısıyla üste bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve askeri heyet katıldı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, pistte ayrılan özel alanda SOLOTÜRK’ün kuruluşunun 15’inci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteri uçuşunu takip etti. İki uçakla icra edilen gösterinin tamamlanmasının ardından aprona yaklaşan SOLOTÜRK uçaklarının önünde toplanan heyet, hazırlanan pastayı kesti.