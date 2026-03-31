Hindistan'da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Nalanda bölgesinde çok sayıdak işinin bir araya gelidği Hindu tapınağında izdiham yaşandı.
Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışlar kapatıldı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.