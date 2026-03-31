Hindistan'ın Bihar eyaletinde yer alan Nalanda bölgesinde çok sayıdak işinin bir araya gelidği Hindu tapınağında izdiham yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Hindistan'da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Nalanda bölgesinde bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Olayın ardından tapınağa giriş çıkışlar kapatıldı ve soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletirken, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini belirtti ve mağdurların ailelerine tazminat verileceğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışlar kapatıldı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.