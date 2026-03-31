Hindistan'da tapınakta izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan Bihar eyaleti Nalanda bölgesinde bir Hindu tapınağında izdiham meydana geldi. Yaşanan olay sonucu ilk belirlemelere göre çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

'ın eyaletinde yer alan Nalanda bölgesinde çok sayıdak işinin bir araya gelidği Hindu tapınağında yaşandı.

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Nalanda bölgesinde bir Hindu tapınağında yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Olayın ardından tapınağa giriş çıkışlar kapatıldı ve soruşturma başlatıldı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletirken, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini belirtti ve mağdurların ailelerine tazminat verileceğini duyurdu.
BAŞBAKAN MODİ'DEN TAZİYE MESAJI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayın ardından herkesin tahliye edildiği tapınağa giriş çıkışlar kapatıldı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, mağdurların ailelerine tazminat verileceğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'a karşı sabrı tükenmek üzere olan Körfez ülkeleri için çarpıcı iddia
ABD'nin son yıllardaki en büyük adli hatası! Yapay zekanın kararı hayatını kararttı
