ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 1 aydır aralıksız sürerken Körfez ülkelerinin de sabrının tükenmeye başladığı belirtildi. İran'ın misillemelerine maruz kalan ülkeler hakkında ortaya atılan bir iddia ise oldukça dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ İran'a karşı sabrı tükenmek üzere olan Körfez ülkeleri için çarpıcı iddia ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, bazı Körfez ülkelerinin İran'a yönelik askeri operasyonun devam etmesi için ABD'yi teşvik ettiği iddia edildi. Associated Press'in (AP) ABD, Körfez ülkeleri ve İsrail yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD'nin Körfez müttefikleri İran'a saldırıların devam etmesi için Washington'u teşvik ediyor. Yetkililer, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'den yetkililerin, İran liderliğinde önemli değişiklikler veya tutumunda köklü bir dönüşüm olana kadar askeri operasyonun sonlandırılmasını istemediklerini belirttiler. İsmi verilmeyen bir Körfez ülkesi yetkilisi, Suudi Arabistan ve BAE'nin İran'a yönelik askeri baskının artırılması çağrılarına öncülük ettiğini iddia etti. Yetkili, BAE'nin ABD'nin İran'a kara harekatı emri vermesi için yoğun baskı uyguladığını, Kuveyt ve Bahreyn'in de bunu desteklediğini öne sürdü. Suudi Arabistan'ın ABD'ye, saldırıların şu anda durdurulmasının komşuların güvenliğini garanti altına alacak iyi bir anlaşma sağlamayacağını savunduğu aktarıldı. Görüşmelerden haberdar bir kaynağın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Beyaz Saray yetkililerine, İran'ın askeri gücünün ve dini liderliğinin zayıflatılmasının Körfez bölgesi ve ötesindeki uzun vadeli çıkarlar açısından yararlı olacağını söylediğini öne sürdüğü belirtildi. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başladığı İran'a yönelik askeri saldırılara, İran'ın da İsrail ve bazı bölge ülkelerindeki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdiği belirtildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ABD, Körfez ülkeleri ve İsrail yetkilileri, ABD’nin Körfez müttefiklerinin, İran’a saldırılara devam etmesi için Washington’u teşvik ettiğini iddia etti.

Söz konusu ülkelerin İran'ın "yeterince zayıflatılmadığını" düşündüğünü öne süren yetkililere göre Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'den yetkililerin özel görüşmelerde "İran liderliğinde önemli değişiklikler ya da İran'ın tutumunda köklü bir dönüşüm olana" kadar askeri operasyonun sonlandırılmasını istemediklerini dile getirdi.

''İRAN'A BASKI ARTMALI''

İsmi verilmeyen bir Körfez ülkesi yetkilisi, Suudi Arabistan ve BAE'nin "İran'a yönelik askeri baskının artırılması" yönündeki çağrılara öncülük ettiğini iddia etti. BAE'nin ABD'nin İran'a kara harekatı emri vermesi için "yoğun baskı" uyguladığını ileri süren yetkili, Kuveyt ve Bahreyn'in de bunu desteklediğini öne sürdü.

Yetkili, Suudi Arabistan’ın ABD’ye, İran’a yönelik saldırıların şu anda durdurulmasının, İran’ın komşularının güvenliğini garanti altına alacak “iyi bir anlaşma” sağlamayacağını savunduğunu aktardı.

Görüşmelerden haberdar bir kaynak, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Beyaz Saray yetkililerine, İran’ın askeri gücünün ve dini liderliğinin zayıflatılmasının Körfez bölgesi ve ötesindeki uzun vadeli çıkarlar açısından yararlı olacağını söylediğini öne sürdü.

Beyaz Saray ise Körfez müttefikleriyle yapılan görüşmelere ilişkin yorum yapmayı reddetti.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.