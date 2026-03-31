Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine bir mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi. Gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel etki bildirimi yapılmadığı aktarıldı. Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ham petrol tankeri Salimi'nin Dubai limanındaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.