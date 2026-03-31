ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump Hürmüz Boğazı krizini çözemedi
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 1 ayı aşkın süredir devam ediyor. Başkent Tahran'ın yanı sıra İran'ın birçok şehrinde patlamalar meydana geldi. İran, saldırılara karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretli olmasına karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapılarını ve petrol kuyularını hedef alacağını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise savaşa dair açıklamaları sırasında ''Yarı yolun ötesine geçildi'' dedi.
ABD, İsrail ve İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR
İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Merkezi Vali Yardımcısı Hasan Kameri, doğrudan saldırıya uğrayan 3 yerleşim biriminde önemli hasar meydana geldiği saldırıda 4 konutun tamamen yıkıldığı 4'ünün de ağır hasar gördüğünü belirtti.
TRUMP SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsfahan kentine sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. ABD Başkanı saldırının yeri ve zamanını bildirmezken, basında çıkan haberlerde görüntünün İsfahan'a bu sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ait olduğu yazıldı.
The Wall Street Journal gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsfahan'da İran'a ait bir mühimmat deposunun hedef alındığını öne sürdü.
ABD'li yetkili, saldırıda 907 kilogram ağırlığında sığınak delici bombalar kullanıldığını belirtti.
İRAN'IN 2 ŞEHRİNDE DAHA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.
Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu. Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.
Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.
HÜRMÜZ BOĞAZI ARTIK ÜCRETLİ
İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirildi. fars Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mücteba Zarii konuya ilişkin bilgi verdi.
Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin tasarının ilgili komisyonda onaylandığını dile getiren Zarii, tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığını belirtti.
TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu.
PETROL TANKERİNE MERMİ İSABET ETTİ, YANGIN ÇIKTI
Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine bir mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi. Gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel etki bildirimi yapılmadığı aktarıldı. Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ham petrol tankeri Salimi'nin Dubai limanındaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.