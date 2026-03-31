Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

31.03.2026

ABD, İsrail, İran savaşında son durum: Trump Hürmüz Boğazı krizini çözemedi

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları 1 ayı aşkın süredir devam ediyor. Başkent Tahran'ın yanı sıra İran'ın birçok şehrinde patlamalar meydana geldi. İran, saldırılara karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretli olmasına karar verdi. ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapılarını ve petrol kuyularını hedef alacağını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise savaşa dair açıklamaları sırasında ''Yarı yolun ötesine geçildi'' dedi. 

ABD, İsrail ve İran savaşında yaşanan son gelişmeler...
 

 

İkon
Tarih 09:25

İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR

 İran'ın Merkezi eyaletinde yerleşim bölgelerine düzenlenen ABD-İsrail saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Merkezi Vali Yardımcısı Hasan Kameri,  doğrudan saldırıya uğrayan 3 yerleşim biriminde önemli hasar meydana geldiği saldırıda 4 konutun tamamen yıkıldığı 4'ünün de ağır hasar gördüğünü belirtti.

İkon
Tarih 08:13

TRUMP SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın İsfahan kentine sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ilişkin görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. ABD Başkanı saldırının yeri ve zamanını bildirmezken, basında çıkan haberlerde görüntünün İsfahan'a bu sabah erken saatlerde düzenlenen hava saldırısına ait olduğu yazıldı.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsfahan'da İran'a ait bir mühimmat deposunun hedef alındığını öne sürdü.

ABD'li yetkili, saldırıda 907 kilogram ağırlığında sığınak delici bombalar kullanıldığını belirtti.

Tarih 05:33

İRAN'IN 2 ŞEHRİNDE DAHA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra İsfahan ve Zencan kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Tahran'ın doğu ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi. Fars Haber Ajansı, Tahran'da patlamaların olduğu yerde elektriklerin kesildiğini bildirdi.

Öte yandan, Jamaran haber sitesine göre, ABD-İsrail saldırılarında İsfahan ve Zencan'da da patlama sesleri duyuldu. Zencan'ın güneyindeki patlama Azam Hüseyniyesi (Camisi) yakınlarında meydana geldi. Bölgede patlamanın ardından elektrik kesintisi yaşandı.

Yetkililer, doğal gaz sızıntısı riski nedeniyle olay yerinden uzak durulması uyarısında bulundu.

İkon
Tarih 04:41

HÜRMÜZ BOĞAZI ARTIK ÜCRETLİ

 İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirildi. fars Haber Ajansı'na göre, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu üyesi Mücteba Zarii konuya ilişkin bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin tasarının ilgili komisyonda onaylandığını dile getiren Zarii, tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığını belirtti.

İkon
Tarih 04:15

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyuldu. 


 

İkon
Tarih 02:36

PETROL TANKERİNE MERMİ İSABET ETTİ, YANGIN ÇIKTI

Basra Körfezi'nde Dubai açıklarında bir petrol tankerine bir mermi isabet etmesi sonucu yangın çıktığı belirtildi. Gemideki tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel etki bildirimi yapılmadığı aktarıldı. Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ham petrol tankeri Salimi'nin Dubai limanındaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.