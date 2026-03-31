ABD'nin son yıllardaki en büyük adli hatası! Yapay zekanın kararı hayatını kararttı

ABD, son yıllarda meydana gelen en büyük adli hatalarından birine imza attı. Tennessee eyaletinde yaşayan Angela Lipps, yapay zeka destekli yüz tanıma sisteminin hatalı eşleştirmesi sonucu banka dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanarak aylarca cezaevinde kaldı; Mart 2026 itibarıyla ise hukuk mücadelesi başlattı.
Olayın, Nisan 2025’te Kuzey Dakota’da sahte kimlikle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarıyla başladığı, güvenlik kamerası görüntülerinin Clearview AI’ya yüklenmesi sonrası Lipps’in hatalı şekilde şüpheli olarak belirlendiği ortaya çıktı.
14 Temmuz’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Lipps, hiç gitmediği bir eyalette işlenen suçtan dolayı kefaletsiz olarak hapse atıldı.
Toplam 108 gün boyunca cezaevinde kalan Lipps’in, suçun işlendiği sırada Tennessee’de bir markette alışveriş yaptığının kanıtlanmasıyla dava çöktü ve tüm suçlamalar düşürüldü.
Dave Zibolski, olayda “yapay zekaya aşırı güvenildiğini ve yeterli insan denetimi yapılmadığını” kabul ederken, Lipps’e resmi bir özür verilmedi.
25 Aralık 2025’te serbest bırakılan Lipps’in bu süreçte evini, işini ve sağlığını kaybettiği belirtilirken, vaka ABD’de yüz tanıma hataları nedeniyle kayda geçen 9. haksız tutuklama olarak kayıtlara geçti. Lipps’in avukatlarının, yetkililere karşı tazminat ve insan hakları davası açmaya hazırlandığı bildirildi.