ABD, son yıllarda meydana gelen en büyük adli hatalarından birine imza attı. Tennessee eyaletinde yaşayan Angela Lipps, yapay zeka destekli yüz tanıma sisteminin hatalı eşleştirmesi sonucu banka dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanarak aylarca cezaevinde kaldı; Mart 2026 itibarıyla ise hukuk mücadelesi başlattı.

HABERİN ÖZETİ ABD'nin son yıllardaki en büyük adli hatası! Yapay zekanın kararı hayatını kararttı ABD'de yapay zeka destekli yüz tanıma sisteminin hatalı eşleştirmesi sonucu banka dolandırıcılığı suçlamasıyla aylarca haksız yere hapsedilen Angela Lipps'in başlattığı hukuk mücadelesi, yüz tanıma teknolojisinin güvenilirliği ve insan denetiminin önemi hakkında önemli bir vaka olarak öne çıkıyor. Yapay zeka destekli yüz tanıma sisteminin hatalı eşleştirmesi sonucu Angela Lipps, banka dolandırıcılığı suçlamasıyla tutuklanıp 108 gün hapis yattı. Olay, Nisan 2025'te Kuzey Dakota'da sahte kimlikle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarıyla başladı ve güvenlik kamerası görüntülerinin Clearview AI'ya yüklenmesi sonrası Lipps hatalı olarak şüpheli belirlendi. Lipps, hiç gitmediği Tennessee eyaletinde işlenen suçtan dolayı kefaletsiz hapse atıldı. Suçun işlendiği sırada Tennessee'de bir markette alışveriş yaptığının kanıtlanmasıyla dava çöktü ve tüm suçlamalar düştü. Olayda "yapay zekaya aşırı güvenildiği ve yeterli insan denetimi yapılmadığı" kabul edildi ancak Lipps'e resmi bir özür verilmedi. Bu vaka, ABD'de yüz tanıma hataları nedeniyle kayda geçen 9. haksız tutuklama olarak kayıtlara geçti.

Olayın, Nisan 2025’te Kuzey Dakota’da sahte kimlikle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarıyla başladığı, güvenlik kamerası görüntülerinin Clearview AI’ya yüklenmesi sonrası Lipps’in hatalı şekilde şüpheli olarak belirlendiği ortaya çıktı.

HİÇ GİTMEDİĞİ BİR EYALETTEKİ SUÇTAN HAPSE ATILDI

14 Temmuz’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Lipps, hiç gitmediği bir eyalette işlenen suçtan dolayı kefaletsiz olarak hapse atıldı.

Toplam 108 gün boyunca cezaevinde kalan Lipps’in, suçun işlendiği sırada Tennessee’de bir markette alışveriş yaptığının kanıtlanmasıyla dava çöktü ve tüm suçlamalar düşürüldü.

Dave Zibolski, olayda “yapay zekaya aşırı güvenildiğini ve yeterli insan denetimi yapılmadığını” kabul ederken, Lipps’e resmi bir özür verilmedi.

25 Aralık 2025’te serbest bırakılan Lipps’in bu süreçte evini, işini ve sağlığını kaybettiği belirtilirken, vaka ABD’de yüz tanıma hataları nedeniyle kayda geçen 9. haksız tutuklama olarak kayıtlara geçti. Lipps’in avukatlarının, yetkililere karşı tazminat ve insan hakları davası açmaya hazırlandığı bildirildi.