Donald Trump savaşı bitirmeye hazır! Hürmüz planı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazırlanıyor. ABD basını, Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile Trump'ın harekatı bitirmeye hazır olduğunu iddia etti. Trump'ın alternatif planları da belli oldu.

Donald Trump savaşı bitirmeye hazır! Hürmüz planı belli oldu
ABD Başkanı , 'nda geri adım atmaya hazırlanıyor. savaşının ne zaman biteceği belirsizliğini korurken, ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran'a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu danışmanlarına bildirdi.
Trump yönetimi, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardı.
Washington, bunun yerine Tahran'a diplomatik baskı uygulayarak İran'ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmayı hedefliyor.
Diplomasinin başarısız olması halinde Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması çabalarına Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini isteyecek.
Askeri seçenekler masada olsa da şimdilik öncelik değil.
"HÜRMÜZ AÇILMASA DA SAVAŞI BİTİRELİM"

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.

"SALDIRILAR ÇATIŞMAYI UZATIR"

Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun, mevcut çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı.

ALTERNATİF PLAN BELLİ OLDU

Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi.

Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı.

ASKERİ SEÇENEK MASADA

Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.

