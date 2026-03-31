Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a karşı yürüttükleri savaşın ne zaman biteceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Takvim belirlemek istemediğini söyleyen Netanyahu, zaman açısından olmasa da hedefleri açısından yolun yarısını geçtiklerini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 04:04
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 04:13

İsrail Başbakanı Binyamin ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna röportaj verdi. Netanyahu, bir ayı geride kalan İran savaşıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran savaşıyla ilgili yaptığı açıklamalarda, hedeflerinin yarısından fazlasına ulaştıklarını ve İran'ı içeriden zayıflatmaya çalıştıklarını belirtti.
Netanyahu, savaşta kesinlikle yarı yolun ötesine geçildiğini ancak bir takvim belirlemek istemediğini söyledi.
Savaşın 'zaman açısından değil, görevler açısından' yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun binlerce üyesinin öldürülmesi dahil birçok hedefe ulaşıldığını belirtti.
İran'ın silah sanayisini, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok etmeye çok yaklaştıklarını ifade etti.
Netanyahu, İran rejiminin içten çökeceğine inandığını ve İran'ı askeri ve füze kapasitelerini azaltarak içeriden zayıflattıklarını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

"YARIN YOLUN ÖTESİNE GEÇİLDİ"

Savaşta hedeflerinin yarısından fazlasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi. Netanyahu, savaşın 'zaman açısından değil, görevler açısından' yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.

Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik

"İRAN'I İÇERİDEN ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ordusu’nun (DMO) "binlerce" üyesinin öldürülmesi de dahil birçok hedefe ulaştıklarının altını çizen Netanyahu, "İran'ın silah sanayisini bitirmeye çok yakınız. Tüm sanayi tabanını, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok ediyoruz" diye konuştu.

İran’daki rejimin düşeceğine inandığını söyleyen İsrail Başbakanı, "Bence bu rejim içten çökecek. Ama şu anda yaptığımız şey; askeri kapasitelerini, füze kapasitelerini, nükleer kapasitelerini azaltmak ve onları içeriden zayıflatmak" dedi.

ETİKETLER
#netanyahu
#iran devrim muhafızları
#Nükleer Program
#İran Rejimi
#İran Savaşı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.