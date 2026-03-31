Netanyahu'dan İran savaşı açıklaması: Yolun yarısını geçtik

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD merkezli Newsmax yayın kuruluşuna röportaj verdi. Netanyahu, bir ayı geride kalan İran savaşıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Savaşta hedeflerinin yarısından fazlasına ulaştıklarını kaydeden Netanyahu, savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Kesinlikle yarı yolun ötesine geçildi. Ancak bu konuda bir takvim belirlemek istemiyorum" dedi. Netanyahu, savaşın 'zaman açısından değil, görevler açısından' yarı yolun ötesine geçtiğini vurguladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) "binlerce" üyesinin öldürülmesi de dahil birçok hedefe ulaştıklarının altını çizen Netanyahu, "İran'ın silah sanayisini bitirmeye çok yakınız. Tüm sanayi tabanını, tüm fabrikalarını ve nükleer programını yok ediyoruz" diye konuştu.
İran’daki rejimin düşeceğine inandığını söyleyen İsrail Başbakanı, "Bence bu rejim içten çökecek. Ama şu anda yaptığımız şey; askeri kapasitelerini, füze kapasitelerini, nükleer kapasitelerini azaltmak ve onları içeriden zayıflatmak" dedi.