Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Katliamcı İsrail Filistinli mahkumlara idam cezası yasasını onayladı! Filistin'den açıklama geldi

İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkumlara idam cezası getiren yasayı onaylamasına Filistin Devlet Başkanlığı'ndan sert tepki geldi. Yapılan açıklamada, yasanın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanırken, "Bu karar meşru direnişimizi kıramayacak" mesajı verildi.

Katliamcı İsrail Filistinli mahkumlara idam cezası yasasını onayladı! Filistin'den açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 23:28

Uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açan yasa tasarısı Knesset Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul edildi. Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısına lehte oy kullandığı görüldü. Son oylama sırasında Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv ile tasarıyı destekleyen aşırı sağcı milletvekilleri arasında sözlü atışma yaşandı. İsrail Meclisi'nde yapılan oylamanın sonucu ise tasarıyı hazırlayan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi milletvekili Limor Son Har-Melech tarafından duyuruldu.

Katliamcı İsrail Filistinli mahkumlara idam cezası yasasını onayladı! Filistin'den açıklama geldi

0:00 156

Filistinlilere karşı daha fazla şiddet, baskı ve bölgede daha saldırgan politika takip eden ve yasanın öncülerinden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesi yaptığı konuşmada "hüküm saati geldi" ifadeleriyle tehditler savurdu.

Ayrıca Ben-Gvir'in tasarının onaylanmasının ardından Meclis'te şampanya ile kutlama yapmaya kalkması güvenlik görevlilerince engellendi.

FİLİSTİN'DEN TEPKİ GELDİ

Devlet Başkanlığı, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alacak "idam yasası" için, "Bu halkımıza karşı savaş suçudur" açıklamasında bulundu.

Katliamcı İsrail Filistinli mahkumlara idam cezası yasasını onayladı! Filistin'den açıklama geldi

ADALAH İDAM YASASINI MAHKEMEYE TAŞIYACAK

İsrail'deki Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi Adalah'tan yapılan açıklamada, Filistinlileri hedef alan idam yasanın "en fazla şiddet ve ayrımcılık içeren yasalardan biri" olarak İsrail hukuk sistemine girdiği kaydedildi.

"Bu yasa tasarısı, devlet tarafından onaylanmış bir infaz rejimi aracılığıyla özellikle Filistinlileri hedef almak üzere tasarlanmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, yasa tasarısındaki ayrımcılığa şu ifadelerle dikkat çekildi:

"Yasa, Filistinlilerin yargılandığı Batı Şeria askeri mahkemelerinde ölüm cezasını zorunlu kılıyor, yargı takdir yetkisini neredeyse tamamen ortadan kaldırıyor; asılarak gizli infazların yapılmasına izin veriyor ve 'idam mahkumlarına' neredeyse tam bir tecrit uyguluyor. Benzer suçları işleyen İsrailli Yahudi suçluları fiilen idam cezasından muaf tutuyor."

Adalah Hukuk Direktörü Suhad Bishara, İsrail Meclisi'nin işgal altındaki bir nüfus için yasama yetkisi bulunmadığını belirterek İsrail iç hukukunun Batı Şeria’daki Filistinlilere uygulanmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

Bishara, "Adalah, bu yasaya karşı acil bir mesele olarak Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulunacaktır." ifadesini kullandı.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLARA İDAM CEZASI ÖNGÖREN YASA

Onaylanan yasaya göre, cezanın infazı İsrail Cezaevi Servisi tarafından görevlendirilen gardiyanlar tarafından asılma yoluyla gerçekleştirilecek. İnfazı gerçekleştiren gardiyana kimlik gizliliği ve cezai dokunulmazlık tanınacak.

İdama mahkum edilen kişiler ayrı bir gözaltı merkezine yerleştirilecek ve yetkili kişiler dışında kimse ziyaret edemeyecek, avukat görüşmeleri ise sadece görüntülü olacak.

Savcılığın talepte bulunmasına gerek kalmaksızın idam cezasının verilmesinin mümkün olacağı belirtilen tasarıda, idam cezası için oy birliği şartının aranmayacağı ve kararın basit çoğunlukla verileceği belirtildi.

AF VE TEMYİZ YOLU KAPATILDI

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin tabi tutulduğu askeri mahkemelerin de idam cezası verebileceği, bu cezada Savunma Bakanı'nın yargı heyetine görüş bildirme hakkının tasarıda yer aldığı aktarıldı. İsrail işgali altındaki Filistinli mahkumlara ölüm cezası verilmesi halinde, af ve temyiz yolunun kapanacağının tasarıya eklendiği kaydedildi.

İsrail'de yargılanan mahkumlar için idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

Onaylanan yasada, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailli veya burada yaşayan birini öldürmek" idam cezasına çarptırmak için gerekçe gösterildi.

