İran'da Mossad adına casusluk yapan kişi idam edildi

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani'ye verilen ceza belli oldu. Keyvani hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

FARS HABER AJANSI DUYURDU: İDAM EDİLDİ

Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi." ifadelerine yer verildi.

Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü gözaltına alınmıştı.

İran’da ABD-İsrail saldırılarının olduğu bugünlerde İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

İranlı yetkililer, ulusal güvenliğe karşı faaliyetlere ilişkin sert tedbirlerin devam edeceğini belirtiyor.