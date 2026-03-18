Dünya
Avatar
Editor
 Onur Kaya

ABD üssünün bulunduğu Erbil Havalimanı'nda patlama sesleri

Irak'ın Erbil kentinde ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na İHA'larla saldırı düzenlendi. Bölgeden peş peşe patlama sesleri yükseldi. Hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiği İHA'ların parçaları yerleşim yerine düştü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 04:58
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 05:02

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda şiddetli 3 patlama sesi duyuldu. Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından sistemleri faaliyete geçti.

İHA'NIN PARÇALARI PARKA DÜŞTÜ

Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen bir İHA'nın parçaları, sivil yerleşim yerindeki bir parka düştü.

Güvenlik güçleri söz konusu yerde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ve ambulansların da hazır bulunduğu görüldü.

IKBY: ÇATIŞMALARIN TARAFI DEĞİLİZ

'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (), bölgedeki savaşın bir parçası olmadığını, hiçbir komşu ülkeye tehdit olmayacağını söyledi.

Bölgedeki tüm taraflarla dostluklarını bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Talabani, "IKBY, bölgeyi kapsayan savaşın bir parçası değildir. Hiçbir komşu ülkeye tehdit de olmayacaktır." dedi.

Güvenlik güçlerine, önceliklerinin bölge halkını korumak olduğunu hatırlatan Talabani, kanun dışı hiçbir grup ya da partinin halk için tehdit oluşturmasına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına karşı misilleme başlattığı ilk günden bu yana Erbil'de her gün patlama sesleri duyuluyor ve hava savunma sistemleri faaliyete geçiyor.

