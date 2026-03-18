AK Parti'li Eyyüp Kadir İnan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İmamoğlu'nun sevimli şempanzesi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"PAVYONLARDAKİ RÜŞVET PAZARLIĞIYLA CHP'NİN BAŞINA GEÇTİ"

Özgür Özel'in genel başkanlık makamına geliş sürecini ve partinin taşınmaz varlıklarını hedef alan İnan, "Bugün, Silivri diktatörlüğünün eline tutturduğu yalanları okuyan Silivri rehini Özgür Özel, pavyonlarda yapılan rüşvet pazarlığıyla Genel Başkan olmuştur." dedi.

"İMAMOĞLU'NUN SEVİMLİ ŞEMPANZESİ"

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının alım sürecine değinen İnan, "Genel Başkanı olduğu Partinin İstanbul İl Binası da yolsuzluk parasıyla satın alınmıştır." ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve Ekrem İmamoğlu'nun 'para kasası' olarak nitelendirilen tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in Özgür Özel için söylediği iddia edilen 'sevimli şempanze' benzetmesine de atıfta bulunan İnan, "Kendisi bugün savunduğu hırsızların ifadesiyle İmamoğlu'nun sevimli şempanzesidir." dedi.

CHP'NİN AK PARTİ'Lİ VEKİLLERE GÖNDERDİĞİ MESAJA TEPKİ

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP’den AK Parti'li milletvekillerinin telefonlarına gönderilen mesajlara da tepki gösterdi. İnan, sosyal medya hesabından telefonuna “CHP” adına gönderilen kısa mesajın ekran görüntüsünü paylaşarak, şunları kaydetti:

"Hem rüşvetçi hem de veri hırsızı olan bu zihniyetin, AK Parti kadrolarının numaralarını ele geçirip korsan yollarla mesaj atması tam bir acizliktir. CHP'nin bu yaptığı işgüzarlığın, yasa dışı sanal kumar sitelerinin tacizkar spam mesajlarından hiçbir farkı yoktur. Siyaseti bu kadar ayağa düşürmeyin."