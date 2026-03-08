AK Partili İnan'dan Özgür Özel'e sert çıkış: 'Tezkerelere neden hayır dedin!'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bölgesel tehditlere dikkat çekerek, milletin Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu güveni vurguladı.

İnan konuşmasında Türkiye’de yapılan araştırmalara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün bu ülkede vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 80’i ‘Türkiye’yi bölgemizdeki tehlikelerden koruyacak lider Recep Tayyip Erdoğan’dır’ diyor. Çünkü milletimiz biliyor ki Türkiye’nin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda, mazlumların hakkı söz konusu olduğunda Recep Tayyip Erdoğan geri adım atmayan bir liderdir.”

Türkiye’nin son yıllarda attığı adımların önemine değinen İnan, savunma ve güvenlik politikalarının bugün Türkiye’yi daha güçlü bir konuma taşıdığını söyledi.



“SURİYE’DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLER GÖRDÜNÜZ MÜ NE İŞİMİZ VARMIŞ!”



Türkiye’nin sınır güvenliği için yapılan operasyonları hatırlatan İnan, ana muhalefetin yıllarca bu politikalara karşı çıktığını belirtti.

İnan şunları söyledi:

“Senelerdir Türkiye’yi istikrarsız hale getirmek için her türlü yolu denediler. Maalesef ana muhalefet partisi de bu planın başrolü oldu.

Sınır güvenliğimizi sağlamak için yapılan tüm sınır ötesi harekâtlara karşı çıktılar. TBMM’ye gelen tezkerelere hayır dediler.

Libya’da ne işimiz var dediler.

Suriye’de ne işimiz var dediler.

Karabağ’da ne işimiz var dediler.

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Türkiye o adımları atmasaydı, bugün çok daha ağır güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacaktık.”

ÖZGÜR ÖZEL TEZKERELERE NEDEN KARŞI ÇIKTIN, NEDEN MECLİSTEN GEÇMESİN DİYE ÇABALADIN



İnan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, yıllarca karşı çıkılan tezkerelerin bugün Türkiye’nin güvenliği için ne kadar kritik olduğunun açık şekilde ortaya çıktığını ifade etti:

“CHP genel başkanı Özgür Özel’e soruyorum senelerce Grup Başkanvekilliği yaptın. Açıklama yapmak bu millete senin borcun. Neden gelen tezkerelere karşı çıktın hayır oyu verdin, meclisten geçmesin diye çabaladın? Bugün o hamleler yapılmasaymış, Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük liderliği olmasaymış Suriye’deki terör koridoru bizim için tehdit olur muydu olmaz mıydı? Özgür özel tezkerelere hayır dediğin için susup özür dilemen gerekirken, Recep Tayyip Erdoğan haklıymış demen gerekirken hala bize saldırıyorsun. Anketler ortada. Milletimizin yüzde sekseni bizi bu tehlikeden kurtarsa kurtarsa Recep Tayyip Erdoğan kurtarır diyor Özgür Özel.”