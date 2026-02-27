Menü Kapat
Politika
AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Ramazan ayı vurgusu: Kamusal alanda yaşayacağız, gücünüz yetiyorsa engel olun

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Vefa İftarı programı düzenlendi. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan programda dikkat çeken mesajlar verdi.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Ramazan ayı vurgusu: Kamusal alanda yaşayacağız, gücünüz yetiyorsa engel olun
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan İnan, özellikle ayı, kamusal alanda ibadet özgürlüğü ve laiklik tartışmaları üzerinden sert mesajlar verdi.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Ramazan ayı vurgusu: Kamusal alanda yaşayacağız, gücünüz yetiyorsa engel olun

"RAMAZAN AYINI KAMUSAL ALANDA YAŞAYACAĞIZ. GÜCÜNÜZ YETİYORSA ENGEL OLUN."

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Ramazan ayı üzerinden yürüyen tartışmalara değinen İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Biz Ramazan ayını kamusal alanda yaşayacağız. Öyle hayalinizdeki gibi gizli saklı çekinerek yaşamayacağız. İş yerlerimizde yaşayacağız. Okullarımızda yaşayacağız. Mahallelerimizde yaşayacağız. Buna engel olamayacaksınız. Hiç hayal kurmaya girişmeyin. Boş yere bildiri mildiri yazmayın, imzalamayın, elinizi yormayın. Bu millet izzetli bir millet. Bu millet onurlu ve şerefli bir millet. İbadetini nasıl yapacağını size mi soracak? Evlatlarımız en güzel ilahileri söyleyecek ve dinleyecek. Bu yurt, bu topraklar Anadolu, İslamla şereflendi. 1500 yıl geçti. Bu ülke müslüman bir ülke. Bu millet müslüman bir millet. Farklılıklarımız da zenginliklerimiz"
İnan, başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamasına, 28 Şubat sürecinden parti kapatma davalarına kadar geçmiş dönem uygulamalarını hatırlatarak, "O günleri geri getiremeyeceksiniz" mesajı verdi.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan Ramazan ayı vurgusu: Kamusal alanda yaşayacağız, gücünüz yetiyorsa engel olun

ETİKETLER
#ramazan
#AnadoluJet
#İbadet Özgürlüğü
#Eyyüp Kadir İnan
#Laiklik Tartışmaları
#Politika
