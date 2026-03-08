Milli Muharip Uçak KAAN'ın kritik parçasına kadın eli değdi: Tasarımdan montaja tam destek

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN'ın üretim süreçlerinde kadın mühendis ve teknisyenlerin imzasıyla hayata geçirilen bir komponent başarıyla uçağa entegre edildi. Komponentin, KAAN-1'in üzerine başarıyla entegre edildiği açıklandı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hazırlanan özel çalışmada bir komponentin tasarım, imalat, kalite kontrol, yüzey işlemleri, montaj hazırlığı ve nihai entegrasyon süreçleri tamamen kadın mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü.

Savunma ve havacılık sanayisinde yüksek hassasiyet, kalite disiplini ve mühendislik mükemmeliyeti gerektiren üretim süreçleri bu özel çalışmada kadın profesyoneller tarafından yönetildi.

Proje kapsamında komponentin program faaliyetleri, tasarım çalışmaları, üretim planlaması, imalat operasyonları, tolerans ve kalite kontrolleri, nihai montaj ve entegrasyon hazırlıkları kadın çalışanların sorumluluğunda gerçekleştirildi. Bu çalışma, sadece bir üretim başarısını değil aynı zamanda Türk kadınının savunma sanayisindeki artan rolünü, teknik yetkinliğini ve liderliğini ortaya koyuyor.

Yüksek teknolojiye dayalı projelerde kadın istihdamının artırılması, sürdürülebilirlik, inovasyon kapasitesi ve kurumsal dönüşüm açısından stratejik önem taşıyor. KAAN projesinde görev alan kadın mühendisler ve teknisyenler bir parçayı üretmenin yanı sıra Türkiye'nin havacılık vizyonuna da güçlü bir imza attı.