Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cihannüma Derneği İstanbul Temsilciliğince Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'na katıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Tekin'den Özgür Özel'e kreş tepkisi: Lafı neresinden anlıyor bilmiyorum Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cihannüma İstanbul Sahur Meclisi Programı'nda, Ramazan Genelgesi'ne yönelik suç duyuruları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki göstererek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kreşler konusundaki tutumunu savundu. Bakan Tekin, Ramazan Genelgesi'nin Talibanlaştırıcı ve gerici olduğu yönündeki suç duyuruları üzerine, kendisinin de hakaret davası açacağını belirtti ve kimsenin milletin değerlerine hakaret edemeyeceğini söyledi. Tekin, Cumhurbaşkanı'nın kendilerini milletin değerlerini egemen kılmak için göreve getirdiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini toplumu kutuplaştırmakla itham etmesine karşılık, Tekin kutuplaştırmanın İstanbullunun parasını çarçur eden bir belediye başkanının arkasından toplumu germek olduğunu savundu. Bakan Tekin, İBB'nin kreşlerini kapatmaya çalıştığı iddialarına yönelik, kurallara uymayanlara ve LGBT'lilere ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalıştıklarını belirtti.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİ

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 'Ramazan Genelgesi'nin laiklik karşıtı politikalar içerdiği gerekçesiyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin açıklama yapan Bakan Tekin şunları söyledi:

"O suç duyurusu metninde dediler ki, ramazan genelgesi toplumu Talibanlaştırıyor. Dediler ki, bu genelgeyle Trump'ın ipine sarılmış oluyorsunuz. Dediler ki, bu genelge Türkiye'de sapkın, gerici azınlığı egemen kılma çabasıdır. Ben bir Müslüman, bir akademisyen, bir bakan olarak bundan rahatsız oldum. Rahatsızlığımı nasıl ifade edebilirim? İfade ettim, konuştum artı dedim ki bu bir hakarettir, bu hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunacağım. Ortalık 'nasıl suç duyurusunda bulunabilirsiniz' diye ayağa kalktı. Adamlar demokratik hakkını kullanmışlar, ben hangi hakkımı kullandım suç duyurusunda bulunarak? Ben nasıl demokratik hakkımı kullanacağım? Bana sen 'gerici, sapkın, azınlık' diyorsun, dava açtığım zaman rahatsız oluyorsun. Kusura bakmayın, dilinize sahip çıkacaksınız. Milletin değerlerine hakaret etmeyeceksiniz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU YÜZDEN BİZİ GÖREVE GETİRDİ"

Suç duyurusunda bulunduktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28 Şubat günü soruşturma kapsamında kendisini şikayet eden kişileri Ankara Adliyesi'ne çağırdığını söyleyen Tekin, "Çok rahatsız oldular. Kusura bakmayın, böyle davranırsanız daha çok rahatsız olacaksınız. Çünkü biz dünyada barışı egemen kılmaya çalışan, Türkiye'de insanların, milletin değerlerini egemen kılmaya çalışan bir iktidarız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi bundan dolayı göreve getirdi." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına cevap veren Bakan Tekin, "Beni neyle itham ediyor biliyor musunuz? Toplumu kutuplaştırmakla. Ben anlamıyorum, toplumun yüzde 98'i Müslüman diyoruz, ben Müslümanların geleneklerine, milletin değerlerine uygun bir biçimde ramazan ayını kutlayalım deyince toplumu kutuplaştırmış oluyorum. Sayın Özel, ben size söyleyeyim kutuplaştırmak ne demektir biliyor musunuz? İstanbullunun parasını çarçur eden belediye başkanının arkasından toplumu germek, toplumu kutuplaştırmaktır. Toplumu kutuplaştırmayı, hırsızın arkasından toplumu tedirgin etmekte arayacaksınız." diye konuştu.

İBB KREŞLERİ TARTIŞMASI: ANLAMA ÖZÜRLÜ ARKADAŞ

MEB'in İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kreşleri kapatmaya çalıştığını savunan Özgür Özel'e tepki gösteren Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Başka bir şey daha söylemiş bugün. Benim için diyor ki, 'İşi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşleri kapatmaya çalışıyor.' Anlama özürlü herhalde bu arkadaş. Ben açık açık söylüyorum. Ben diyorum ki topluma, çocuklara, gençlere hizmet eden herkes baş tacıdır ama bunu yaparken kurallara, kanunlara uygun davranacaksınız. Eğer bir şeyi kaçırmıyorsanız, eğer illegal bir şey yapmıyorsanız, gelin Milli Eğitim Bakanlığından izin alın, izin aldıktan sonra biz size destek olalım. Benim söylediğim şey bu. O lafı neresinden anlıyor bilmiyorum ama kapatmaya falan çalışmıyoruz. Hukuktan bir şeyler kaçırmaya çalışan insanlara engel olmaya çalışıyorum. LGBT'lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyorum. Yaptığım, yapmaya çalıştığım şey bu. Siz ne kadar rahatsız olursanız olun ben bunları yapmaya devam edeceğim."