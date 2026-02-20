Bakan Tekin'den Özgür Özel'e 'laiklik bildirisi' tepkisi: Onun kadar midesi geniş değilim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Artvin'de CHP lideri Özgür Özel'e ve 168 kişinin imzaladığı 'Laiklik bildirisi'ne tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

CHP lideri Özgür Özel her konuşmasında küfür ya da hakaret kabul edilen cümleler sarf ettiğini belirten Tekin, "'Bence bu küfür değildir, kişilik analizi yapıyorum' diyen Özgür Özel kadar midesi geniş değilim. Kusura bakmayın, dolayısıyla bu 168 kişinin imzaladığı metinde bizleri zan altında bırakan ifadeler benim durduğum yerden suç teşkil eder. Benim okullarımdaki öğretmen arkadaşlarımızın, eğitim camiamızın, bu konuda destek veren kişilerin emeklerini hiçe saymak anlamına gelir. Dolayısıyla biz bununla ilgili de bir suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

"MİSLİ İLE İADE EDİYORUM"

Ramazan ayında milli dayanışma, birlik beraberlik, kardeşlik vurgusu üzerine yapılan etkinlikleri CHP'lilerin 'Taliban'laşma süreci' olarak tanımladığını aktaran Bakan Tekin, "Arkadaşlar, böyle bir şeyi söyleyebilmek için ya bu toplumun içerisinde yaşamıyor olmanız gerekir, ya bizim metinlerimizi okuyamamış olmanız gerekir ya da art niyetli olmanız gerekir. Başka diyor ki mesajda, bizim metinlerimizle ilgili olarak itirazlarında Trump'ın ipine sarılmış eleştirisi yapıyorlar. Nasıl çıkarıyorsunuz Ramazan genelgesinden böyle bir ifadeyi ben anlamakta zorlanıyorum. 'Laik hukuk düzenini ortadan kaldırmak.' Ne yapmışız? Anadolu'da herkesin heyecanla beklediği, Anadolu'da toplumsal dayanışma, kardeşlik ve benzeri hususları vurguladığımız Ramazan ayı çocuklarımız heyecanla karşılasınlar, dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma çocuklarımız tarafından içselleştirilsin dediğimiz için laik hukuk düzenini ortadan kaldırmak için çaba içerisine girmişiz. Anlamakta zorlanıyorum ama en ağır ifade 'gerici azınlık' tanımlaması. Bunu söyleyen kişilere misli ile iade ediyorum" diye konuştu.

"BU TÜR TABİRLERİ KULLANMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Metne tepkisini sürdüren Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"'Gerici azınlık' 1960'lı, 1970'li yılların Marksist sosyalist mantığıyla halen beslenen ve bu kafayla hareket eden, bu toplumu tanımayan, toplumdan kopuk insanları tanımlamak için kullanılabilir ancak. Bizim gibi 7-24 Anadolu'da insanların içerisinde olan insanların bu tür tabirleri kullanmasını ben doğru bulmuyorum. Metnin altında bir tek katıldığım ifade 'Laikliği savunmak suç değildir.' Laiklik, dinî inanç ve ibadet hürriyetinin devlet, kamu otoritesi tarafından güvence altına alınmasıdır. Dolayısıyla bunu savunmak asla suç olarak kabul edilemez"