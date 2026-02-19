ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu

Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayan Gazze Barış Kurulu, ilk toplantısını ABD’nin başkenti Washington’daki Barış Enstitüsü’nde gerçekleştirdi. Türkiye'nin kurucu üye olarak yer aldığı bu kritik zirvede, Ankara’nın barış sürecindeki kilit rolüne yönelik ABD kanadından övgülerle bahsedildi.

"HAKAN FİDAN SEN HARİKA BİR İNSANSIN"

Toplantının açılışında konuşan ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye, Katar ve Mısır liderliğindeki arabuluculuk faaliyetlerine teşekkür etti. Witkoff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir iş birliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın; Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle. Bu ülkelerle kurduğumuz ortaklık Gazze’deki sürecin önünü açtı."

BAKAN FİDAN’DAN GAZZE TAAHHÜDÜ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde Başkan Trump'ın Barış Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Gazze'de kalıcı barışın iki devletli çözüme bağlı olduğunu vurgulayarak, insani yardım, sağlık ve eğitim rehabilitasyonu ve polis eğitimi de dahil olmak üzere Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini taahhüt etti.