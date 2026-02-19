Menü Kapat
Politika
 Nalan Güler Güven

ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında toplanan Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında Türkiye rüzgarı esti. ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarına övgüler yağdırırken; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı barış için iki devletli çözümün tek yol olduğunu vurguladı.

Orta Doğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayan Gazze Barış Kurulu, ilk toplantısını ’nin başkenti Washington’daki Barış Enstitüsü’nde gerçekleştirdi. 'nin kurucu üye olarak yer aldığı bu kritik zirvede, Ankara’nın barış sürecindeki kilit rolüne yönelik ABD kanadından övgülerle bahsedildi.

ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu

HABERİN ÖZETİ

ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu

Gazze Barış Kurulu'nun Washington'daki ilk toplantısında ABD, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü takdir ederken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kalıcı barış için iki devletli çözümü ve Türkiye'nin Gazze'ye desteğini vurguladı.
Gazze Barış Kurulu, ilk toplantısını Washington'daki Barış Enstitüsü'nde gerçekleştirdi.
Türkiye, kurucu üye olarak yer aldığı bu zirvede, ABD tarafından arabuluculuk faaliyetlerindeki kilit rolü nedeniyle övgüyle bahsedildi.
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de kalıcı barışın iki devletli çözüme bağlı olduğunu ve Türkiye'nin insani yardım, sağlık, eğitim ve polis eğitimi dahil desteğinin süreceğini taahhüt etti.
ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu

"HAKAN FİDAN SEN HARİKA BİR İNSANSIN"

Toplantının açılışında konuşan ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Türkiye, Katar ve Mısır liderliğindeki arabuluculuk faaliyetlerine teşekkür etti. Witkoff, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı ’a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Katar, Mısır ve Türkiye devlet başkanları arasında harika bir iş birliği oldu. Hakan Fidan, sen harika bir insansın; Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle. Bu ülkelerle kurduğumuz ortaklık Gazze’deki sürecin önünü açtı."

ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu

BAKAN FİDAN’DAN GAZZE TAAHHÜDÜ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'daki ABD Barış Enstitüsü'nde Başkan Trump'ın Barış Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, Gazze'de kalıcı barışın iki devletli çözüme bağlı olduğunu vurgulayarak, insani yardım, sağlık ve eğitim rehabilitasyonu ve polis eğitimi de dahil olmak üzere Türkiye'nin desteğinin devam edeceğini taahhüt etti.

ABD'de Witkoff'tan Türkiye'ye özel teşekkür! Hakan Fidan'dan iki devletli çözüm vurgusu
