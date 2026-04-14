Sultangazi’de "kiralık araç" husumeti kanlı bitti: "Baba beni vurdular"

İstanbul 50. Yıl Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaklaşık 6 ay önce yaşanan bir meselesi nedeniyle husumetli bir grup, Tamer K. isimli genci hedef aldı. İddiaya göre, gencin kiraladığı aracı elinden zorla almak isteyen şahıslar, Tamer K.’yi uzun süre telefon mesajlarıyla ettikten sonra fiziki takibe başladı. Genç adamın kuaförden çıkışını fırsat bilen saldırganlar, sokak ortasında arkasından koşarak küfürler savurdu ve silahla ateş açarak Tamer K.’yi ayağından yaraladı. Olayın ardından şüpheliler kayıplara karışırken, kanlar içinde kalan gencin babasını arayıp "Baba beni vurdular" diyerek yardım istemesi dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan ve ayağındaki mermi nedeniyle 15 gün sonra ameliyat edileceği öğrenilen gencin babası Taner K., şahısların daha önce de benzer suçlara karıştığını ve defalarca şikayette bulunmalarına rağmen serbest kaldıklarını belirterek adalet çağrısında bulundu. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kaçan silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Sultangazi’de "kiralık araç" husumeti kanlı bitti: "Baba beni vurdular"

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Sultangazi'de, yaklaşık 6 ay önceki bir araç kiralama meselesi nedeniyle husumetli bir grup, Tamer K. isimli genci telefonla tehdit ettikten sonra fiziki takibe alıp silahla ayağından yaraladı.
Olay, yaklaşık 6 ay önce yaşanan bir araç kiralama meselesi nedeniyle husumetli bir grup tarafından Tamer K.'ye yönelik gerçekleşti.
Saldırganlar, Tamer K.'yi telefon mesajlarıyla tehdit ettikten sonra fiziki takibe alıp kuaförden çıkışında silahla ayağından vurdu.
Olayın ardından Tamer K. babasını arayarak yardım istedi.
Yaralanan gencin babası, şahısların daha önce de benzer suçlara karıştığını ve şikayetlere rağmen serbest kaldıklarını belirtti.
Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
