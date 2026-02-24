Hindistan uçak kazasıyla sarsıldı. Ülkenin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var! Hindistan'da Redbird Airways'e ait bir ambulans uçağı kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra düşerek içindeki 7 kişinin ölümüne neden oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Redbird Airways'e ait Beechcraft C90 tipi ambulans uçağı düştü. Jharkhand eyaletinden kalkan uçakla kalkıştan 20 dakika sonra temas kesildi ve Chatra bölgesinde düştüğü tespit edildi. Uçakta bulunan 2 pilot, 1 hasta, 2 refakatçi, 1 doktor ve 1 sağlık personeli olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KALKIŞTAN 20 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Ancak kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği, daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği açıklandı.

UÇAKTAKİ 7 KİŞİ CAN VERDİ

Kazaya ilişkin açıklama yapan Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G., düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı. Uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.