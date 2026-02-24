Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Onur Kaya

Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var!

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçağı, havalandıktan kısa süre sonra düştü. Feci kazada uçaktaki 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var!
Hindistan uçak kazasıyla sarsıldı. Ülkenin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

KALKIŞTAN 20 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Ancak kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği, daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği açıklandı.

Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var!

UÇAKTAKİ 7 KİŞİ CAN VERDİ

Kazaya ilişkin açıklama yapan Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G., düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı. Uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

