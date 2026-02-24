Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü var!

Kategoriler
Hindistan uçak kazasıyla sarsıldı. Ülkenin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.
Ancak kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği, daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği açıklandı.
Kazaya ilişkin açıklama yapan Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G., düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı. Uçak kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.