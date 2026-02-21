Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hurdalıkta bekleyen milyonluk yolcu uçağı! Parçalara bölündü, 7 tır ile taşındı: İşte istenen fiyat

Bursa'da bir geri dönüşüm tesisindeki hurda Boeing 747 model yolcu uçağı görenler şaşkına döndü. Hurda değeri aynı hesapla 2,5 milyon lirayı geçen uçağın 10 yıl önce restoran yapılmak üzere İstanbul'dan Bursa'ya getirildiği öğrenildi. 7 parçaya bölünen 22 tonluk uçağı satın alan Ertan Çoğrul, "80 bin liraya aldım ama o yıllarda alüminyum 3,5 lira civarındaydı uçağın hurda değeri aynı hesapla 2,5 milyon lirayı geçiyor" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
10:53
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
11:01

'da bir tesisindeki hurda Boeing 747 model yolcu uçağı herkesin dikkatini çekiyor. Milyonluk uçağı hurdalıkta yüzlerce kişi izlerken, Boeing 747 model yolcu uçağın 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran projesi kapsamında satın alınarak İstanbul'dan Bursa'ya getirildiği öğrenildi. Projenin iptal edilmesi ile atıl kalan uçak Ertan Çoğrul tarafından yaklaşık 80 bin liraya satın alınan uçak, 7 tırla parçalar hâlinde taşınarak geri dönüşüm tesisine getirildi.

Hurdalıkta bekleyen milyonluk yolcu uçağı! Parçalara bölündü, 7 tır ile taşındı: İşte istenen fiyat

HURDA FİYATI 2,5 MİLYON TL

Uçağın sahibi Ertan Çoğrul, uçağın çevrede büyük merak uyandırdığını belirterek, yoldan geçen vatandaşların durup fotoğraf çektiğini söyledi. Çoğrul, ayrıca eğitim uçuşu yapan pilotların da havadan fark ettikleri hurda Boeing 747'yi merak ederek bölgeye geldiklerini ifade etti.

Hurdalıkta bekleyen milyonluk yolcu uçağı! Parçalara bölündü, 7 tır ile taşındı: İşte istenen fiyat

Çoğrul, hurda Boeing 747 model uçağı yaklaşık 2,5 milyon liraya satabileceğini belirterek, "Biz bu uçağı 2017 yılında aldık, 22 ton olan bu uçağı 7 tırla getirdik , ilk aldığımızda kendimiz restoran, kafe tarzı bir mekan haline getirmeye çalıştık ama koymak için uygun bir yer bulamadık sonra satışa çıkardık, bu uçağı o dönemlerde ben 80 bin liraya aldım ama o yıllarda alüminyum 3,5 lira civarındaydı uçağın hurda değeri aynı hesapla 2,5 milyon lirayı geçiyor. Ben Bursa'da böyle bir mekan olmasını halka kazandırılmasını çok isterim, ben yapamadım ama başkası yapabilir, ülkenin dört bir yanından arayanlar, ilgisini çekenler var. Düşünüp haber verelim diyorlar, bekliyoruz bakalım" dedi.

Hurdalıkta bekleyen milyonluk yolcu uçağı! Parçalara bölündü, 7 tır ile taşındı: İşte istenen fiyat

PİLOTLARIN BİLE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Geri dönüşüm tesisinde bulunan hurda Boeing 747 model yolcu uçağının, hem karadan hem de havadan görenlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini belirten Çoğrul, "Ben uçaktan çok anlamam ama Rus uçağı diyorlar, çevrede eğitim uçuşu yapan pilot arkadaşlar uçağı yukarıdan görmüşler, ilgilerini çekmiş. Beni buldular, bir gün seni de yanımıza alalım yukarıdan da gör dediler" ifadelerini kullandı.

Hurdalıkta bekleyen milyonluk yolcu uçağı! Parçalara bölündü, 7 tır ile taşındı: İşte istenen fiyat
