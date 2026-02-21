Menü Kapat
Yaşam
Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Yöntemi duyan şaştı kaldı: Sakın gelen mesaja kanmayın

Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği duyanları şoke etti. Zaman dilimlerine göre farklı yöntemler deneyen dolandırıcılar bu kez de telefonlara ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' mesajları yollamaya başladı. Dolandırıcılar mesajda yer alan linke tıklayan vatandaşların telefonuna sızarak banka hesaplarından özel bilgilere kadar ulaşım sağlamaya çalışıyor. İşte akılalmaz dolandırıcılık yönteminin detayları...

Dolandırıcıların Ramazan ayına özel geliştirdiği taktik duyanları şaşkına çevirdi. Ramazan aynın başlamasıyla birçok vatandaşın telefonuna ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir' şeklinde mesajlar gelmeye başladı. Gelen bu mesajda yer alan linke tıklayanlar ise dolandırıcıların ağına düşüyor. Dolandırıcıların yeni yöntemi hakkında vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyen avukat Esra Betül Türkalp uyarılarını sıraladı.

Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Yöntemi duyan şaştı kaldı: Sakın gelen mesaja kanmayın

UZMAN İSİM UYARDI

Dolandırıcıların da Ramazan ayındaki yöntemlerine değinen avukat Esra Betül Türkalp, "Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönemlerden biridir. Ancak ne yazık ki bu manevi atmosfer, bazı kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebilmektedir. Özellikle öğrencileri ve ekonomik olarak daha hassas durumda olan vatandaşlarımıza hedef alan indirimli ‘iftar menüsü' adı altında gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış gözlemlenmektedir. Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu kapsamında bir kimsenin hileli davranışlarla aldatılarak zarara uğratılmasıdır. Bu suretle failin kendisine veya bir başkasına menfaat sağlaması şeklinde tanımlanmaktadır. Burada en önemli unsur mağdurun güven duygusunu veya içinde bulunduğu ekonomik, manevi hassasiyetin istismar edilmesidir" dedi.

Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Yöntemi duyan şaştı kaldı: Sakın gelen mesaja kanmayın

"BU DURUMLARDA ÖDEME YAPMAYIN"

Dolandırıcıların kampanya adı altında dikkat çektiğini anlatan Türkalp, "Ramazan ayında artan fiyatlar ve öğrencilerin uygun fiyatlı iftar arayışı maalesef bazı kişiler tarafından fırsat gibi gösterilen sahte kampanyalarla suistimal edilebiliyor. Sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar veya gerçekte var olan mevcut işletmeler taklit edilerek sayfalar aracılığıyla ödeme alınmakta. Ancak ortada herhangi bir rezervasyon ya da herhangi bir hizmet bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür mağduriyetleri yaşamamaları adına dikkat etmeleri gereken bazı hususlar, sosyal medyada karşılaşılan her kampanyaya itibar edilmemelidir. İşletmenin fiziki varlığı araştırılmalıdır. Ödeme yapılmadan önce menü ve hizmet içeriği net şekilde görülebilmelidir. IBAN'a, kişisel hesaplara gönderim yerine bilinen ödeme yöntemleriyle ve kurumsal hesaplara gönderim tercih edilmelidir. Şüpheli durumlarda ödeme yapılmamalı ve ilgili mercilere ihbarda bulunulmalıdır. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaları halinde yazışmaları ve dekontları saklayarak savcılığa suç duyurusunda bulunmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların 'Ramazan' taktiği! Yöntemi duyan şaştı kaldı: Sakın gelen mesaja kanmayın

"BUGÜN GEÇERLİ GİBİ İFADELER VE BASKILARLA DESTEKLENİR"

Dolandırıcıların olayları acele ettirerek yaptırdıklarına değinen Çakır, "Dolandırıcılık suçu çoğu zaman acele ettirme, son kontenjan, sadece bugün geçerli gibi ifadeler, baskılılarla desteklenir. Vatandaşlarımızın özellikle bu tür yönlendirmelere karşı temkinli olmaları gerekmektedir. Bir mağduriyetin yaşanması halinde vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunulması gerekir. Ramazan ayı dayanışma ve güven ayıdır. Bu güven ortamını zedeleyen kişilere karşı en büyük önlem bilinçli ve temkinli olmaktır. Vatandaşlarımızdan ricamız cazip görülen tekliflere karşı mutlaka araştırma yapmaları özellikle öğrencilerimizin bu tür kampanyalara daha çok dikkat etmeleridir" diye konuştu.

