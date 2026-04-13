2026 yılının ilkbahar aylarında TBMM'ye sunulması beklenen 12. Yargı paketinde yer alan düzenlemeler ile boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçmesi hedefleniyor. Yeni paketle birlikte birinci aşamada mahkeme öncelikli olarak tarafların boşanmasına ve velayet gibi acil durumlara hükmedecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi çekişmeli mali uyuşmazlıklar ise ikinci aşamada veya ayrı bir dava dosyası üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca çekişmeli davalarda aile arabuluculuğu müessesesi devreye girecek.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Boşanma davalarında yeni dönem: Artık iki aşamalı olacak 2026 ilkbaharında TBMM'ye sunulması beklenen 12. Yargı paketi ile boşanma davalarının yıllarca sürmesinin önüne geçilmesi ve yargılama sürelerinin kısaltılması hedeflenmektedir. Yeni paketle birlikte mahkeme, öncelikli olarak tarafların boşanmasına ve velayet gibi acil durumlara hükmedecek. Nafaka, maddi ve manevi tazminat ile mal paylaşımı gibi çekişmeli mali uyuşmazlıklar ikinci aşamada veya ayrı bir dava dosyası üzerinden değerlendirilecek. Çekişmeli davalarda aile arabuluculuğu müessesesi devreye girecek ve hakimin yönlendirmesiyle uzlaşılan hususlar hızla kesinleşecek. Düzenlemenin, usul ekonomisini sağlamayı, mahkemelerin iş yükünü hafifletmeyi ve tarafların boşanma sürecinde yaşadığı yıpranmayı en aza indirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Avukat Yasin Ulu, düzenlemenin davaların kolaylaşacağı anlamına gelmediğini, ana hedefin yargılama sürelerini kısaltmak olduğunu vurguluyor. Her iki taraf boşanmayı istediğinde boşanma derhal karara bağlanacak, ancak sonuçlarına ilişkin yargılama devam ederken taraflar yeni bir evlilik yapabilecek.

Hakimin yönlendirmesiyle arabuluculuk sürecine dâhil olan tarafların uzlaştığı hususlar hızla kesinleşecek. Yeni paketin; usul ekonomisini sağlamayı, mahkemelerin iş yükünü hafifletmeyi ve tarafların boşanma sürecinde yaşadığı psikolojik ile ekonomik yıpranmayı en aza indirmeyi amaçlayan pratik bir sistem reformu olması öngörülüyor.

DAVALARIN KOLAYLAŞACAĞI ANLAMINA GELMİYOR

12. Yargı Paketi ile boşanma süreçlerinin hızlanacağını belirten Avukat Yasin Ulu, düzenlemenin davaların kolaylaşacağı anlamına gelmediğini vurguladı. Ulu, "Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in açıklamalarına baktığımızda, bu paketteki ana hedefin yargılama sürelerinin kısaltılması ve mahkemelerin iş yoğunluğunun azaltılması olduğunu görüyoruz.

Anlaşmalı boşanmada her iki taraf da tam bir mutabakat sağladığı için tek celsede boşanma gerçekleşiyor. Asıl problem, her iki tarafın boşanmayı istediği fakat boşanmanın sonuçlarında anlaşamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı gibi konulardaki anlaşmazlıklarda yeni paket devreye giriyor. Düzenleme, şayet her iki taraf da boşanmayı istiyorsa boşanmanın hızlıca karara bağlanarak kesinleşmesini öngörüyor. Boşanmanın sonuçları olan velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konuların yargılamasına ise devam edilecek." diye konuştu.

VATANDAŞLAR İÇİN ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR

Düzenlemenin vatandaşlar için önemli bir avantaj sağladığını kaydeden Ulu, "Boşanmanın sonuçları 8-10 yılı bulabildiği için kişiler mutlu olmadıkları bir evlilikte uzun süre kalmak zorunda kalmayacak. Her iki taraf boşanmayı istediğinde derhal bir uzlaştırmacı tarafından boşanma gerçekleşecek. Boşanmanın sonuçlarına ilişkin yargılama devam ederken, taraflar kendi yaşamlarına odaklanıp yeni bir evlilik dahi yapabilecek." şeklinde konuştu.

“KAFALARIN BİRAZ KARIŞIK OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

Sosyal medyadaki yorumlarda vatandaşların sürecin kolaylaşmasına dair bazı yanılgılara düştüğüne dikkat çeken Ulu, "Vatandaşların yorumlarına ve anketlere baktığımızda kafaların biraz karışık olduğunu görüyoruz. 'Madem boşanmalar hızlanıyor, o zaman basit bir dava dilekçesiyle hemen boşanmayı sağlayabilirim' düşüncesi büyük bir yanılgı olur. Adalet Bakanımızın buradaki ana hedefi yargılama sürecini hızlandırmaktır. Şayet boşanma davalarını delilsiz, hazırlıksız ve boş bir dilekçe ile açarsanız, aynı hızla ret kararıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tasarı Meclis'e sunulduktan sonra en kısa sürede yasalaşacaktır." ifadelerini kullandı.