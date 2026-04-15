Altın müzakere dopingiyle zirvede! İşte 15 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ile İran arasında müzakere masasının yeniden kurulacağının açıklanması, altın piyasasına moral oldu. Altın fiyatları sabah saatlerinde son bir ayın zirvesini gördü. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Ons altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 15 Nisan 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.821,76 dolar
Satış: 4.822,36 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.277,59 TL
Satış: 6.337,00 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 44.877 TL
Satış: 45.673 TL
TAM ALTIN
Alış: 44.037 TL
Satış: 44.913 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.493 TL
Satış: 22.944 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.246 TL
Satış: 11.437 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.936,27 TL
Satış: 6.937,19 TL