Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenliğe dair sözleri dikkat çekti

İstanbul
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da yer alıyor.
Karaarslan, Başsavcılığın açıklamasına göre; “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aralarında Karaarslan’ın da olduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.
Karaarslan’ın ifadesi de ortaya çıktı. Eski hakem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, “Instagram’daki abonelik sisteminin platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, paylaşımlarının kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcen olmadığını” savundu.
Karaarslan, “Instagram çıplak içeriklere izin vermez, en fazla bikinili paylaşımlar olabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değil, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek, abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.
Ayrıca daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını belirten Karaarslan, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığını ve davanın sonucunda yeniden hakemliğe dönebileceğini düşündüğünü ifade etti.