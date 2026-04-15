Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenliğe dair sözleri dikkat çekti

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonları sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı. AİHM'e dava açtığını ve hakemliğe dönmeye çalıştığını belirten Karaarslan, ayrıca paylaşımlarının kesinlikle müstehcen olmadığını savundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 10:10

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan da yer alıyor.

HABERİN ÖZETİ

Elif Karaarslan'ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenliğe dair sözleri dikkat çekti

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda, eski milli hakem Elif Karaarslan da dahil olmak üzere çok sayıda kişi tutuklandı.
Elif Karaarslan, “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.
Karaarslan, savcılıktaki ifadesinde Instagram'daki abonelik sisteminde paylaşımlarının yaşamından kesitler içerdiğini ve müstehcen olmadığını savundu.
Paylaşımlarının “en fazla bikinili” olabileceğini belirten Karaarslan, sistemin rızaya dayalı olduğunu ve suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.
Daha önce TFF bünyesinde hakemlik yaptığını belirten Karaarslan, görevden uzaklaştırılmasının ardından AİHM'de dava açtığını ve yeniden hakemliğe dönebileceğini düşündüğünü ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Karaarslan, Başsavcılığın açıklamasına göre; “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak veya kullanmak”, “fuhşa teşvik veya aracılık etmek” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla tutuklu bulunuyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, aralarında Karaarslan’ın da olduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

KARAARSLAN’IN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Karaarslan’ın ifadesi de ortaya çıktı. Eski hakem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda verdiği ifadede, “Instagram’daki abonelik sisteminin platformun sunduğu ücretli bir özellik olduğunu, paylaşımlarının kendi yaşamından kesitler içerdiğini ve kesinlikle müstehcen olmadığını” savundu.

"EN FAZLA BİKİNİLİ PAYLAŞIMLAR OLABİLİR"

Karaarslan, “Instagram çıplak içeriklere izin vermez, en fazla bikinili paylaşımlar olabilir. Buradaki amaç müstehcenlik değil, sistem tamamen rızaya dayalıdır” diyerek, abonelik sistemi üzerinden yapılan yayınların suç unsuru taşımadığını ileri sürdü.

YENİDEN HAKEMLİĞE DÖNMEK İSTİYOR

Ayrıca daha önce Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde hakemlik yaptığını belirten Karaarslan, görevden uzaklaştırılmasının ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava açtığını ve davanın sonucunda yeniden hakemliğe dönebileceğini düşündüğünü ifade etti.

ETİKETLER
#uyuşturucu operasyonu
#Elif Karaarslan
#Tff Eski Hakem
#Fuhşa Aracılık
#Hakemlik Davasi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.