Yakalandığı anoreksiya nervoza sebebiyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan geçtiğimiz günlerde "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajını korkutmuştu. Dün akşam eski bir çamaşır makinasını parçalayan Bahar Candan, yakınlarını korkuttu.

HABERİN ÖZETİ Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan'ın son videosu yakınlarını endişelendirdi Anoreksiya nervoza nedeniyle hayatını kaybeden ablası Nihal Candan sonrası zor günler geçiren Bahar Candan, son paylaşımları ve bir çamaşır makinesini parçaladığı anlarla yakınlarını korkuttu ve hakkında 'suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından yargılandığı davada hapis cezası kararı verildi. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan anoreksiya nervoza sebebiyle hayatını kaybetti. Bahar Candan, ablasının vefatı sonrası yaptığı paylaşımlarla ve banyoda eski bir çamaşır makinesini parçaladığı görüntüleriyle gündeme geldi. Bahar Candan, 'suç örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BAHAR CANDAN'IN SON VİDEOSU ENDİŞELENDİRDİ

Ablasının kaybının ardından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Bahar Candan, bu kez son haliyle dikkat çekti. Banyodan yaptığı paylaşım ve fiziken yaşadığı belirgin çöküş, takipçilerini endişelendirdi.

BAHAR CANDAN ÇAMAŞIR MAKİNASINI PARÇALADI

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası “iyi değil” yorumları peş peşe gelirken, Bahar Candan'ın daha sonra banyoda çamaşır makinasını parçaladığı anlar ise dikkat çekti.

BAHAR CANDAN'A HAPİS CEZASI

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan davanın düşürülmesine kararı verilirken, Bahar Candan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.