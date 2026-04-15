Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın kız kardeşi Bahar Candan'ın son videosu yakınlarını endişelendirdi

Yakalandığı anoreksiya nervoza sebebiyle hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan geçtiğimiz günlerde "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajını korkutmuştu. Dün akşam eski bir çamaşır makinasını parçalayan Bahar Candan, yakınlarını korkuttu.
BAHAR CANDAN'IN SON VİDEOSU ENDİŞELENDİRDİ
Ablasının kaybının ardından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Bahar Candan, bu kez son haliyle dikkat çekti. Banyodan yaptığı paylaşım ve fiziken yaşadığı belirgin çöküş, takipçilerini endişelendirdi.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası “iyi değil” yorumları peş peşe gelirken, Bahar Candan'ın daha sonra banyoda çamaşır makinasını parçaladığı anlar ise dikkat çekti.
Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı. Hayatını kaybeden Nihal Candan hakkında açılan davanın düşürülmesine kararı verilirken, Bahar Candan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.