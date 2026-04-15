Akaryakıta zam sonrası büyük indirim: Pompa fiyatları düşecek

Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Çarşamba günü motorine 3,34 TL zam geldi. Brent petrolün 'müzakere' umuduyla yeniden 100 doların altına inmesiyle tabelalar bir kez daha değişecek. Perşembe günü motorine indirim bekleniyor. İşte 15 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...