Akaryakıta zam sonrası büyük indirim: Pompa fiyatları düşecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Orta Doğu'daki ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Çarşamba günü motorine 3,34 TL zam geldi. Brent petrolün 'müzakere' umuduyla yeniden 100 doların altına inmesiyle tabelalar bir kez daha değişecek. Perşembe günü motorine indirim bekleniyor. İşte 15 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum...
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik baş döndürüyor. Motorine yapılan 3,34 liralık zam çarşamba günü tabelaya yansıdı.
MOTORİNE ZAM SONRASI İNDİRİM YOLDA
Ancak Brent petrolün varil fiyatı 94 dolar seviyelerine gerileyince akaryakıta indirim göründü.
TARİH BELLİ OLDU
Motorine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL indirim bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İşte akaryakıt fiyatlarında 15 Nisan 2026 tarihli güncel tablo şöyle...
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 62.65 TL/LT
Motorin: 75.60 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 62.51 TL/LT
Motorin: 75.46 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
ANKARA
Benzin: 63.62 TL/LT
Motorin: 76.72 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
İZMİR
Benzin: 63.90 TL/LT
Motorin: 76.99 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT