Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Aileler okul saldırısında ölenlerin cenazeleri için hastanede

Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta da meydana gelen okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin cenazeleri, aileleri tarafından hastane morgu önünde bekleniyor. Kentte bulunan İçişleri, Adalet, Sağlık ve Milli Eğitim bakanları ise saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket tarafından basıldığı ve 16 kişinin yaralandığı, Ket'in de canına kıydığı olaydan 1 gün sonra Türkiye bu kez de 'tan gelen benzer bir saldırı haberiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Aileler okul saldırısında ölenlerin cenazeleri için hastanede

Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırısının ardından Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını kullanarak iki sınıfta rastgele ateş açtı.
Olayda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.
İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim ve Adalet bakanları hastanede yaralı öğrencileri ziyaret etti.
Yaralı öğrencilerden Fatma İkra Çam, can havliyle pencereden atladığını ve bacağının kırıldığını belirtti.
Saldırının ardından kentte eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği duyuruldu.
Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Aileler okul saldırısında ölenlerin cenazeleri için hastanede

BABASININ SİLAHLARIYLA OKULU BASIP DEHŞET SAÇTI

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından basıldı. Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını alarak iki sınıfta rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.

AİLELER MORG ÖNÜNDE BEKLİYOR

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.

Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Aileler okul saldırısında ölenlerin cenazeleri için hastanede

Cumhuriyet Savcıları tarafından cenazelerde incelemeler devam ederken, ölenlerin yakınlarının da morg önündeki acı bekleyişi sürüyor.

4 BAKANDAN HASTANEDE YARALILARA ZİYARET

Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Aileler okul saldırısında ölenlerin cenazeleri için hastanede

Bakanlar ziyaret sırasında doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.

YARALI ÖĞRENCİ: CAN HAVLİYLE PENCEREDEN ATLADIM

Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.

KENTTE EĞİTİM VE ÖĞRETİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamının ardından kentte açıklamada bulunan İçişleri Bakanı "Bu olay bireysel bir hadise, terör değil." diyerek bölgedeki okullarda eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ DA KAHRAMANMARAŞ'A GİDİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da Kahramanmaraş’a gideceği öğrenildi. Bakan Göktaş, saldırıda yaralananları ziyaret edecek ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek.

