Kahramanmaraş'ta en acı bekleyiş! Aileler okul saldırısında ölenlerin cenazeleri için hastanede

Şanlıurfa Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket tarafından basıldığı ve 16 kişinin yaralandığı, Ket'in de canına kıydığı olaydan 1 gün sonra Türkiye bu kez de Kahramanmaraş'tan gelen benzer bir saldırı haberiyle sarsıldı.
Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu, 8. sınıf öğrencisi İ.A.M. tarafından basıldı. Saldırgan, emekli emniyet görevlisi olan babasının silahlarını alarak iki sınıfta rastgele ateş açtı. Olayda 9 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 13 kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesi morguna getirildi.
Cumhuriyet Savcıları tarafından cenazelerde incelemeler devam ederken, ölenlerin yakınlarının da morg önündeki acı bekleyişi sürüyor.
Öte yandan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
Bakanlar ziyaret sırasında doktorlardan yaralılar hakkında bilgi aldı.
Yaralılardan 5. sınıf öğrencisi Fatma İkra Çam, saldırganın iki sınıfa girdiğini ve büyük korku yaşadıklarını anlattı.
Çam, "Can havliyle pencereden atladım. Aşağıda bulunan müdür yardımcıları beni tuttu. İlk başta ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra arkadaşlarımın yaralandığını görünce herkes panikle pencereden atladı. Benim bacağım kırıldı." dedi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamının ardından kentte açıklamada bulunan İçişleri Bakanı "Bu olay bireysel bir hadise, terör değil." diyerek bölgedeki okullarda eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiğini duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da Kahramanmaraş’a gideceği öğrenildi. Bakan Göktaş, saldırıda yaralananları ziyaret edecek ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya gelecek.