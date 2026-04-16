Kahramanmaraş'tan bir acı haber daha! Can kaybı 10'a yükseldi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

Özetle

Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, bugün kentte düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından defnedilecek.

Olayda, kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti.

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Yusuf Tarık Gül de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.