Gündem
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Kahramanmaraş'tan bir acı haber daha! Can kaybı 10'a yükseldi

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Saldırıda hayatını kaybedenler bugün kentte düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından defnedilecek.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 11:27

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Olayda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmişti.
Yusuf Tarık Gül hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenler arasında kendini öğrencilerine siper eden matematik öğretmeni Ayla Kara da bulunuyor.
Saldırgan İsa Aras Mersinli de olayda ölenler arasındadır.
Olayda 17 öğrenci de yaralanmıştı.
Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler, bugün kentte düzenlenecek cenaze törenlerinin ardından defnedilecek.

Olayda, kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara ile öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve saldırgan İsa Aras Mersinli hayatını kaybetmişti.

CAN KAYBI 10'A YÜKSELDİ

Yusuf Tarık Gül de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ülke genelinde okullarda 'Yüksek Güvenlik' tedbirleri alındı: Bakanlık 81 ilde teyakkuza geçti!
Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarını örnek gösterip tehdit savurdu! Gözaltına alınan öğrencinin savunması ise 'Pes' dedirtti
Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli’yi öğretmeni anlattı! "İçine kapanık, asosyal, yaşıtlarına göre farklıydı"
ETİKETLER
#cenaze töreni
#can kaybı
#Okul Saldırısı
#Kahramanmaraş Saldırısı
#Ayser Çalık Ortaokulu
#Gündem
