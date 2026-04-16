İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından vakit kaybetmeden 81 il valiliğine güvenlik genelgesi gönderdi. Talimatın ardından hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, emniyet güçleri okul önleri ve çevresinde kuş uçurtmuyor. Polis ekipleri, eğitim yuvalarının çevresinde hem yaya hem de araçlı devriyelerle yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ülke genelinde okullarda 'Yüksek Güvenlik' tedbirleri alındı: Bakanlık 81 ilde teyakkuza geçti! İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından 81 il valiliğine güvenlik tedbirleri artırıldı ve okul çevrelerinde yoğun denetimler başlatıldı. Emniyet güçleri, okul önleri ve çevresinde yaya ve araçlı devriyelerle denetim yapıyor. Ankara'da okulların çevresinde şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapılıyor, parklar ve işletmeler kontrol ediliyor, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde denetimler sıkılaştırılıyor. Her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi ve risk durumuna göre takviye ekiplerin sevk edilebileceği belirtildi. İstanbul'da okul çevrelerinde barikatlar kuruldu, şüpheli araçlar durdurularak arama yapıldı ve amaçsız bulunan kişilere yönelik kimlik kontrolleri sürdürüldü. Bu tedbirlerin risk analizlerine göre eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği kaydedildi.

BAŞKENTTE KUŞATICI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık talimatı doğrultusunda ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların çevresinde geniş çaplı bir uygulama başlattı. Belirlenen stratejik noktalarda görev alan ekipler:

Şüpheli görülen şahıslara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıyor.

Okul çevrelerindeki parklar ve işletmelerde durum kontrolü gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde denetimleri sıkılaştırıyor.

HER OKULA EN AZ İKİ PERSONEL

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen yeni güvenlik modeline göre, her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi. Eğitim ve öğretim saatleri boyunca hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin can güvenliğini sağlamak adına, risk durumuna göre bölgeye anında takviye ekiplerin de sevk edilebileceği bildirildi.

İSTANBUL’DA ŞÜPHELİ ARAÇ VE ŞAHIS TAKİBİ

Güvenlik çemberinin en yoğun hissedildiği illerden biri de İstanbul oldu. Megakentin pek çok noktasında okul çevrelerinde barikat kuran polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Sürücülerin belgeleri incelenirken, okul çevresinde amaçsızca bulunan kişilere yönelik kimlik kontrolleri titizlikle sürdürüldü.

RİSK ANALİZİNE GÖRE SÜREKLİLİK ARZ EDECEK

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu tedbirler geçici bir uygulama olmayacak. Yurt genelinde düzenli olarak yapılacak risk analizleri ve değerlendirmeler ışığında belirlenecek stratejilerle, denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği kaydedildi.