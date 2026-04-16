Ülke genelinde okullarda 'Yüksek Güvenlik' tedbirleri alındı: Bakanlık 81 ilde teyakkuza geçti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından vakit kaybetmeden 81 il valiliğine güvenlik genelgesi gönderdi. Talimatın ardından hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, emniyet güçleri okul önleri ve çevresinde kuş uçurtmuyor. Polis ekipleri, eğitim yuvalarının çevresinde hem yaya hem de araçlı devriyelerle yoğun denetimler gerçekleştiriyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık talimatı doğrultusunda ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların çevresinde geniş çaplı bir uygulama başlattı. Belirlenen stratejik noktalarda görev alan ekipler:
İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen yeni güvenlik modeline göre, her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi. Eğitim ve öğretim saatleri boyunca hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin can güvenliğini sağlamak adına, risk durumuna göre bölgeye anında takviye ekiplerin de sevk edilebileceği bildirildi.
Güvenlik çemberinin en yoğun hissedildiği illerden biri de İstanbul oldu. Megakentin pek çok noktasında okul çevrelerinde barikat kuran polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Sürücülerin belgeleri incelenirken, okul çevresinde amaçsızca bulunan kişilere yönelik kimlik kontrolleri titizlikle sürdürüldü.
Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu tedbirler geçici bir uygulama olmayacak. Yurt genelinde düzenli olarak yapılacak risk analizleri ve değerlendirmeler ışığında belirlenecek stratejilerle, denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği kaydedildi.