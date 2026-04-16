Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ülke genelinde okullarda 'Yüksek Güvenlik' tedbirleri alındı: Bakanlık 81 ilde teyakkuza geçti!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan üzücü saldırıların ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, okul çevreleri polis ekiplerince abluka altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:25

, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından vakit kaybetmeden 81 il valiliğine güvenlik genelgesi gönderdi. Talimatın ardından hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, emniyet güçleri okul önleri ve çevresinde kuş uçurtmuyor. Polis ekipleri, eğitim yuvalarının çevresinde hem yaya hem de araçlı devriyelerle yoğun denetimler gerçekleştiriyor.

HABERİN ÖZETİ

Ülke genelinde okullarda 'Yüksek Güvenlik' tedbirleri alındı: Bakanlık 81 ilde teyakkuza geçti!

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından 81 il valiliğine güvenlik tedbirleri artırıldı ve okul çevrelerinde yoğun denetimler başlatıldı.
Emniyet güçleri, okul önleri ve çevresinde yaya ve araçlı devriyelerle denetim yapıyor.
Ankara'da okulların çevresinde şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulaması yapılıyor, parklar ve işletmeler kontrol ediliyor, öğrencilerin giriş-çıkış saatlerinde denetimler sıkılaştırılıyor.
Her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi ve risk durumuna göre takviye ekiplerin sevk edilebileceği belirtildi.
İstanbul'da okul çevrelerinde barikatlar kuruldu, şüpheli araçlar durdurularak arama yapıldı ve amaçsız bulunan kişilere yönelik kimlik kontrolleri sürdürüldü.
Bu tedbirlerin risk analizlerine göre eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
BAŞKENTTE KUŞATICI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık talimatı doğrultusunda ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların çevresinde geniş çaplı bir uygulama başlattı. Belirlenen stratejik noktalarda görev alan ekipler:

  • Şüpheli görülen şahıslara yönelik GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıyor.
  • Okul çevrelerindeki parklar ve işletmelerde durum kontrolü gerçekleştiriyor.
  • Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde denetimleri sıkılaştırıyor.

HER OKULA EN AZ İKİ PERSONEL

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen yeni güvenlik modeline göre, her okulun önünde en az iki emniyet personeli sabit olarak görevlendirildi. Eğitim ve öğretim saatleri boyunca hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin can güvenliğini sağlamak adına, risk durumuna göre bölgeye anında takviye ekiplerin de sevk edilebileceği bildirildi.

İSTANBUL’DA ŞÜPHELİ ARAÇ VE ŞAHIS TAKİBİ

Güvenlik çemberinin en yoğun hissedildiği illerden biri de İstanbul oldu. Megakentin pek çok noktasında okul çevrelerinde barikat kuran polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Sürücülerin belgeleri incelenirken, okul çevresinde amaçsızca bulunan kişilere yönelik kimlik kontrolleri titizlikle sürdürüldü.

RİSK ANALİZİNE GÖRE SÜREKLİLİK ARZ EDECEK

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu tedbirler geçici bir uygulama olmayacak. Yurt genelinde düzenli olarak yapılacak risk analizleri ve değerlendirmeler ışığında belirlenecek stratejilerle, denetimlerin eğitim dönemi boyunca aralıksız devam edeceği kaydedildi.

ETİKETLER
#içişleri bakanlığı
#Emniyet Tedbirleri
#Okul Güvenliği
#İstanbul Güvenlik
#Ankara Güvenlik
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.