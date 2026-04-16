Hatay'da trafiğe kapalı çarşı içerisine otomobiliyle giren şahsın çektiği 7 saniyelik video sonrası 30 bin TL para cezası uygulandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aracıyla kapalı çarşıya girdi, çektiği 7 saniyelik video ceza getirdi Hatay'da trafiğe kapalı çarşıya otomobiliyle giren bir şahsa 30 bin TL para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan 7 saniyelik video sonrası yapılan incelemede, şahsın İskenderun Ulu Cami Caddesi Ayakkabıcılar Çarşısı'na aracıyla girdiği tespit edildi. Görüntüleri yayınlayan ve kural ihlalini gerçekleştiren şahsa A.K. olduğu belirlenerek Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza kesildi. Çarşıda araç girişinin yasak olduğuna dair uyarı tabelasının bulunduğu belirtildi. Vatandaşlar, bölgenin araç trafiğine kapalı olduğunu ve motor veya araba geçişinin yasak olduğunu ifade etti.

PARA CEZASI UYGULANDI

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen sanal devriye ve denetim çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir şahsın araç trafiğine kapalı olan İskenderun Ulu Cami Caddesi Ayakkabıcılar Çarşısı içerisine aracıyla girdiği ve bu anları kayda aldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde görüntüleri yayınlayan ve kural ihlalini gerçekleştiren şahsın A.K. olduğu tespit edildi. Şahsa karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 30 bin TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan çarşıda araç girişinin yasak olduğuna dair ikaz tabelasının olması dikkat çekti.

''BURADA GEÇİŞ YASAK''

Bölgenin araç trafiğine kapalı olduğunu dile getiren vatandaşlardan Halit Turgut, "Yapacak bir şey yok, burası Türkiye ve burada her şey olur. Vatandaş buradan geçiyor. Sadece burası insanların geçişidir ve motor, araba burada geçiş yasak. Olmaması lazım yani. Yani olması gerekeni diyorum ben; Şimdi sen bir ailenle buradan geçtiğin zaman, burada motor hızlı geçtiği zaman ya senin annene, ya kardeşine vursa" dedi.