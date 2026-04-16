Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Urfa ve Maraş’taki okul saldırılarını örnek gösterip tehdit savurdu! Gözaltına alınan öğrencinin savunması ise 'Pes' dedirtti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde okul güvenliği alarm seviyesine geçti. Zonguldak’ta benzer bir saldırı imasında bulunan 17 yaşındaki lise öğrencisi emniyeti harekete geçirdi. "Şaka yaptım" diyen gencin evinden mermi çıktı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:48

Siverek ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul baskınlarının yankıları sürerken, ’ta bir lise öğrencisinin WhatsApp grubu üzerinden paylaştığı tehdit içerikli fotoğraf, güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Diğer illerdeki saldırılara atıfta bulunarak paylaşım yapan B.T.A. (17), polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Siverek ve Kahramanmaraş'taki okul baskınlarını örnek göstererek WhatsApp grubunda tehdit içerikli paylaşım yapan lise öğrencisi Zonguldak'ta gözaltına alındı.
Öğrenci B.T.A.'nın (17) evinde yapılan aramada 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi bulundu.
Gencin cep telefonuna el konuldu.
B.T.A. ifadesinde paylaşımı 'şaka' olarak nitelendirdi.
Mermileri 'hatıra' amaçlı aldığını iddia etti.
Öğrencinin geçmişte bir lisede 'torpil patlattığı' gerekçesiyle disipline sevk edildiği ve nakil olduğu öğrenildi.
EV ARAMASINDA KURU SIKI MERMİLERİ BULUNDU

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Yapılan detaylı aramalarda:

B.T.A.’nın odasındaki dolapta 6 adet kuru sıkı tabanca mermisi ele geçirildi. Paylaşımın yapıldığı değerlendirilen cep telefonuna, adli bilişim incelemesi yapılmak üzere el konuldu.

"ŞAKA AMACIYLA PAYLAŞTIM" SAVUNMASI

Gözaltına alınan B.T.A., emniyetteki ilk ifadesinde yaptıklarını "şaka" olarak nitelendirdi. Arkadaş grubunda paylaştığı tehdit içerikli görselin ciddiyet taşımadığını iddia eden genç, odasında bulunan mermiler için ise ilginç bir savunma yaptı. B.T.A., mermileri köyünden "hatıra" maksadıyla yanına aldığını öne sürdü.

GEÇMİŞTEKİ "TORPİL" VUKUATI DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma derinleştirildikçe, 17 yaşındaki gencin eğitim hayatındaki disiplin sorunları da gün yüzüne çıktı. Daha önce eğitim gördüğü lisede, sınıf içerisinde torpil patlattığı gerekçesiyle disipline sevk edildiği ve bu olay neticesinde mevcut okuluna nakledildiği öğrenildi.

