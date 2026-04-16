

Akbank mobil uygulamasında yaşanan erişim sorunu sürüyor. Bankanın mobil uygulamasına giriş yapmaya çalışan banka kullanıcıları sorunla karşılaşırken özellikle ödemelerinin son günü olanlar sorunun çözümünü araştırıyor. Akbank mobile giriş yaparken uygulamanın güncel olması gerekirken uygulaması güncel olmayanlar telefonlarının mobil marketleri üzerinden son sürümü indirerek kurabilir. Akbank’a giriş yapamayanlar alternatif olarak ağ bağlantısını kontrol etmeli ve Wi-Fi kapatarak giriş yapmaya çalışabilirler. Sorunun kaynağı ve çözümü merak edilirken gözler Akbank’a çevrildi. Akbank destek hattından beklenen açıklama geldi. Peki Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? İşte, Akbank erişim sorununa ilişkin bilgiler…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akbank çöktü mü, sorun mu var? 16 Nisan 2026 Akbank mobil neden açılmıyor, son dakika ne oldu? Akbank mobil uygulamasında yaşanan ve kullanıcıların ödemelerinin son gününde sorun yaşamasına neden olan erişim sorunu devam etmekte olup, banka sorunun çözümü için çalışmaktadır. Akbank mobil uygulamasında kullanıcılar giriş yaparken “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene.” hatası alıyor. Downdetector raporlarına göre kullanıcılar mobil uygulamada erişim sorunu yaşıyor. Akbank destek birimleri konuyla ilgili çalışmaya devam ediyor ve sorunun kısa sürede çözümlenmesi bekleniyor. Akbank yatırımcı uygulamasına da erişim sorunları yaşanıyor.

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 16 NİSAN 2026?

Akbank’ın mobil uygulamasına girişte kullanıcılar hata ile karşılaşıyor. Downdetector raporlamalarına göre kullanıcılar bankanın mobil uygulamasında erişim sorunuyla karşılaştığını bildiriyor.

Şifreleri ve kullanıcı bilgileriyle Akbank mobile giriş yapmaya çalışanlar “Sadece geçici bir süre için işlemini gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar dene.” hatasıyla karşılaşıyor.

Akbank destekten yapılan açıklamada ilgili birimlerin konuyla ilgili çalışmaya devam ettiğini bildirerek “ Kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Akbank’ın yanı sıra benzer şekilde Akbank yatırımcı uygulamasına da erişim sorunları yaşanıyor. Akbank mobil uygulaması üzerinden para transferi, havale, EFT, Fast, kredi kartı ödemesi, kredi-kart başvurusu ve diğer işlemler şu an için gerçekleştirilemiyor. Kısa süre içerisinde sorunun çözülmesi bekleniyor.





Akbank mobil üzerinden işlemlerini gerçekleştiremeyen ve işlemleri acil olan banka kullanıcıları 444 2 525 numaralı müşteri hizmetleri üzerinden telefon bankacılığına bağlanarak işlemlerini gerçekleştirebilirler. Hatanın çözümü ve kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimize eklenecektir.