Elif Karaarslan telefonunun şifresini vermedi! "Özel fotoğraflarım var"

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, geçtiğimiz akşam dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; hakemlikten men edilmesi ve sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaarslan, savcılık ifadesinde Instagram’da abonelik sistemini 2024’ten bu yana kullandığını söyledi.
Kendi hayatından paylaşımlar yaptığını belirten Karaaslan, "En fazla bikinili paylaşımlarım olabilir. Kastım müstehcenlik değildir” diyerek suçlamaları reddetti.
Karaaslan, özel ve ailevi fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle telefon şifresini paylaşmadı.