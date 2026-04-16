Elif Karaarslan telefonunun şifresini vermedi! "Özel fotoğraflarım var"

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, geçtiğimiz akşam dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

Özetle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma çerçevesinde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; hakemlikten men edilmesi ve sosyal medya içerikleriyle gündeme gelen Elif Karaarslan, savcılık ifadesinde Instagram’da abonelik sistemini 2024’ten bu yana kullandığını söyledi.

TELEFONUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Kendi hayatından paylaşımlar yaptığını belirten Karaaslan, "En fazla bikinili paylaşımlarım olabilir. Kastım müstehcenlik değildir” diyerek suçlamaları reddetti.

Karaaslan, özel ve ailevi fotoğraflar bulunduğu gerekçesiyle telefon şifresini paylaşmadı.