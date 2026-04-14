Uyuşturucu operasyonunda adı geçen Cem Adrian ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen sanatçı Cem Adrian yurt dışından gelerek ifade verdi. Adrian ifadesi sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"MADDELERİN HERHANGİ BİR HÜCREMDE BULUNMASI İMKANSIZ"

Yurt dışındayken hakkında gözaltı kararı verilen Adrian şu açıklamayı yapmıştı: "Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem. Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. Türkiye'ye döner dönmez, hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim."