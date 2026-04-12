İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Hande Erçel’in de Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri alınmıştı. Erçel’in örneklerinde inceleme sonucu morfin gibi bazı metabolikler tespit edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hande Erçel’in uyuşturucu testinde söz Adli Tıp Kurumu'nda: Kan ve saçında bazı maddeler tespit edilmişti İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel'den alınan saç ve kan örneklerinde morfin gibi metabolikler tespit edildi. Oyuncu Hande Erçel'in Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındı. Erçel'in örneklerinde morfin gibi bazı metabolikler tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, etken maddelerin ilaç etken maddesi olup olmadığının incelenmesi için Adli Tıp 5. İhtisas Kurulu'na müzekkere yazdı. Kurulun yapacağı değerlendirme ve tespitler bekleniyor.

İLAÇ OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA İNCELEME YAPILACAK

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından etken maddelerin, ilaç etken maddeleri olup olmadığı hususunda inceleme yapılması için Adli Tıp 5. İhtisas kuruluna müzekkere yazıldı. Kurulun yapacağı değerlendirme ve tespitlerin beklendiği öğrenildi.