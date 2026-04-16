Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli’yi öğretmeni anlattı! "İçine kapanık, asosyal, yaşıtlarına göre farklıydı"

Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda 8'i öğrenci 9 kişiyi acımasızca katleden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 14 yaşındaki caniyi öğretmeni anlattı. Caninin İçine kapanık, ders dinlemeyen ve kimseyle konuşmayan bir çocuk olduğunu belirten öğretmeni, "Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim” ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 11:25

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından 14 yaşındaki failin okul yaşamına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

"İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, öğrencinin sınıf içindeki davranışlarını ve genel profilini tek tek anlattı. Öğretmen, saldırganın içine kapanık ve sosyal açıdan izole bir yapıda olduğunu belirterek önemli bilgiler paylaştı.

"KAFASINI SIRAYA KOYAR, SAATLERCE DEFTERİ KARALARDI"

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre öğretmen, öğrencinin düzenli olarak okula geldiğini ancak derslere katılımının oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Eğitimci bu durumu, “Zaten sınıfa hep gelen bir çocuktu ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, bir şeyler yazar çizerdi, saatlerce defteri karalardı. En belirgin özelliği buydu” sözleriyle anlattı.

"KİMSEYLE MUHATAP OLMAZDI"

Zihinsel olarak öğrencinin sınıfta bulunmadığını ifade eden öğretmen, sosyal ilişkiler konusunda da dikkat çeken detaylar paylaştı. Öğrencinin neredeyse hiç arkadaş çevresi olmadığını vurgulayan öğretmen, “Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim” dedi.

"ÇOK DOĞAL BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Öğretmen, öğrencinin karakterini tanımlarken “doğal olmayan” bir hali olduğuna dikkat çekti. Eğitimci, “Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu” diye konuştu.

Öğrencinin evde oynadığı oyunlara ilişkin iddialar da gündeme geldi. Ancak öğretmen bu bilgilerin doğrulanmadığını özellikle belirterek, “Evde şiddet içerikli, karşılıklı oynanan oyunlara yatkın olduğu söyleniyordu. Ama bunlar iddia, kesin diyemem” dedi.

"DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYORDU"

Öğrencinin zaman zaman dikkat çeken davranışlar sergilediği de belirtildi. Öğretmen, hatırladığı bir günü “Bir kere omzuna ceketini atmıştı, elleri yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim” sözleriyle anlattı.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.