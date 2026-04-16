Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 8’i öğrenci, biri öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından 14 yaşındaki failin okul yaşamına ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli’yi öğretmeni anlattı! "İçine kapanık, asosyal, yaşıtlarına göre farklıydı" Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiği silahlı saldırının ardından, failin okul yaşamına dair detaylar ortaya çıktı. Saldırgan, içine kapanık ve sosyal açıdan izole bir yapıdaydı. Derslere katılımı düşüktü, kafasını sıraya koyar, saatlerce defteri karalardı. Neredeyse hiç arkadaş çevresi yoktu, teneffüslerde kimseyle muhatap olmazdı. Öğretmen, öğrencinin çok doğal bir çocuk olmadığını belirtti. Evde şiddet içerikli oyunlara yatkın olduğu iddiaları vardı ancak doğrulanmadı. Zaman zaman dikkat çeken davranışlar sergiliyordu.

"İÇİNE KAPANIK BİRİYDİ"

İsminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, öğrencinin sınıf içindeki davranışlarını ve genel profilini tek tek anlattı. Öğretmen, saldırganın içine kapanık ve sosyal açıdan izole bir yapıda olduğunu belirterek önemli bilgiler paylaştı.

"KAFASINI SIRAYA KOYAR, SAATLERCE DEFTERİ KARALARDI"

Kısa Dalga’dan Gülseven Özkan’ın haberine göre öğretmen, öğrencinin düzenli olarak okula geldiğini ancak derslere katılımının oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Eğitimci bu durumu, “Zaten sınıfa hep gelen bir çocuktu ama derste çok farklıydı. Çocuklar ders dinlerken o dinlemezdi. Kafasını sıraya koyardı. Bazen önünde defter olurdu, bir şeyler yazar çizerdi, saatlerce defteri karalardı. En belirgin özelliği buydu” sözleriyle anlattı.

"KİMSEYLE MUHATAP OLMAZDI"

Zihinsel olarak öğrencinin sınıfta bulunmadığını ifade eden öğretmen, sosyal ilişkiler konusunda da dikkat çeken detaylar paylaştı. Öğrencinin neredeyse hiç arkadaş çevresi olmadığını vurgulayan öğretmen, “Teneffüslerde kendi başına takılırdı, dolaşırdı. Kimseyle muhatap olmazdı. Parkta, bahçede çocuklarla birlikte olduğunu hiç görmedim” dedi.

"ÇOK DOĞAL BİR ÇOCUK DEĞİLDİ"

Öğretmen, öğrencinin karakterini tanımlarken “doğal olmayan” bir hali olduğuna dikkat çekti. Eğitimci, “Çok doğal bir çocuk değildi. Nasıl anlatayım bilmiyorum ama farklı bir hali vardı. Kendi içine kapanık bir çocuktu” diye konuştu.

Öğrencinin evde oynadığı oyunlara ilişkin iddialar da gündeme geldi. Ancak öğretmen bu bilgilerin doğrulanmadığını özellikle belirterek, “Evde şiddet içerikli, karşılıklı oynanan oyunlara yatkın olduğu söyleniyordu. Ama bunlar iddia, kesin diyemem” dedi.

"DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKİYORDU"

Öğrencinin zaman zaman dikkat çeken davranışlar sergilediği de belirtildi. Öğretmen, hatırladığı bir günü “Bir kere omzuna ceketini atmıştı, elleri yanda yürüyordu. Sanki kendini öyle göstermek istiyordu ama emin değilim” sözleriyle anlattı.