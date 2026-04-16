Kahramanmaraş'ta okulda 9 kişiye öldüren katilin bilgisayarındaki belge şoke etti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i öğrenci 9 kişiyi öldüren 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli hakkında yeni bir açıklama yaptı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.
Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır. Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir"