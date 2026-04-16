Gündem

Editor
 | Baran Aksoy

Kahramanmaraş'ta okulda 9 kişiye öldüren katilin bilgisayarındaki belge şoke etti

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda 8'i öğrenci 9 kişiyi öldüren 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Katilin bilgisayarında yapılan incelemelerde şoke eden bir belge bulundu. İşte detaylar...

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 09:47
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:08

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i öğrenci 9 kişiyi öldüren 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli hakkında yeni bir açıklama yaptı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, 8'i öğrenci 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair bir belge bulunduğunu açıkladı.
Olayı gerçekleştiren failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.
Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.
Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır.
Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir.
BİLGİSAYARINDA BELGE BULUNDU

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.

TERÖR BAĞLANTISI YOK

Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır. Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir"

