Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da salı günü bir liseye düzenlenen ve 16 kişinin yaralanmasına sebep olan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 02:58
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 03:03

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa Siverek'te bir meslek lisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayında 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı olayı meydana geldi.
Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.
Saldırıyı gerçekleştiren okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket intihar etti.
Saldırıda 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi ve 10 öğrenci yaralandı.
İdari soruşturma kapsamında 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırıldı.
Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime 4 gün ara verildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

16 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, "14 Nisan 2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

4 KİŞİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şanlıurfa Valiliğinden dün yapılan açıklamada, "Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen, 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenin okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi. Ömer Ket saldırının ardından intihar etmişti.

Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

YARALILARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Silahlı saldırıda, C.E (35), U.D.G, Ö.G, M.T, E.D, A.G, S.E.U, M.K, A.A, M.Ç, M.H.U, U.A, M.K, C.A, Ö.F.S ve E.Ç olduğu belirlendi. Yaralılardan öğretmen olan C.E'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.