Şanlıurfa'da okula saldırı soruşturması: 16 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, "14 Nisan 2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.
Şanlıurfa Valiliğinden dün yapılan açıklamada, "Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen, 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenin okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi. Ömer Ket saldırının ardından intihar etmişti.
Silahlı saldırıda, C.E (35), U.D.G, Ö.G, M.T, E.D, A.G, S.E.U, M.K, A.A, M.Ç, M.H.U, U.A, M.K, C.A, Ö.F.S ve E.Ç olduğu belirlendi. Yaralılardan öğretmen olan C.E'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.