Okul saldırıları soruşturmasında yeni gelişme! Onlarca gözaltı, hesaplara erişim engeli

Son dakika haberi: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 10:10

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada yayan ve provokatif paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası sosyal medyada dezenformasyon yayan hesaplara yönelik operasyonda 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve çok sayıda sosyal medya hesabı ile Telegram grubuna erişim engellendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ardından sosyal medyada dezenformasyon yayan ve provokatif paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.
591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığı, bu hesaplardan 307'sinin Kahramanmaraş ve 284'ünün ise Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Saldırılarla ilgili devam eden soruşturmada 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
93 Telegram grubu kapatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 591 hesabı hakkında işlem başlatıldığını ve 307'sinin Kahramanmaraş, 284'ünün ise Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili paylaşımlar yapıldığını tespit etmişti...

83 GÖZALTI, SOSYAL MEDYA HESAPLARI ENGELLENDİ

Saldırılarla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır"

