Okul saldırıları soruşturmasında yeni gelişme! Onlarca gözaltı, hesaplara erişim engeli

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından sosyal medyada dezenformasyon yayan ve provokatif paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 591 sosyal medya hesabı hakkında işlem başlatıldığını ve 307'sinin Kahramanmaraş, 284'ünün ise Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili paylaşımlar yapıldığını tespit etmişti...
Saldırılarla ilgili devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı.
EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır"