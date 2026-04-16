Brezilya'da turistlere yönelik dolandırıcılıklar pes dedirtti. Yerliler ve yetkililer de turistlere yapılanlardan şikayetçi. Son olarak ismi açıklanmayan, İngiltere'den Rio de Janeiro'ya tatile gelen bir kişiye 91 bin TL'ye şiş kebap satıldı.

Şiş kebaba 91 bin TL, iki soğuk içeceğe 60 bin TL ödettiler! Herkes şikayetçi

HABERİN ÖZETİ Şiş kebaba 91 bin TL, iki soğuk içeceğe 60 bin TL ödettiler! Herkes şikayetçi Brezilya'da turistlere yönelik artan dolandırıcılık olayları, yerliler ve yetkililer tarafından tepkiyle karşılanıyor. İngiltere'den Rio de Janeiro'ya tatile gelen bir turiste 91 bin TL'ye şiş kebap satıldı. Normalde 91 TL olması gereken hesap, turistten 91 bin TL olarak alındı. Daha önce de iki Arjantinli turiste iki bardak soğuk içecek için yaklaşık 60 bin TL alındı. Rio turizm polisinin başkanı Patricia Alemany, plajlardaki suç dalgasının arkasındaki kişileri yakalamak için çaba gösterildiğini belirtti. Alemany, bu durumun hükümet denetiminin yetersizliğinden kaynaklandığını ifade etti.

91 TL YERİNE 91 BİN TL

Dolandırıcı, bir arkadaşıyla beraber İngiliz turistin yediği şiş kebabın hesabını bir hayli şişirdi. Normal şartlarda turistin sadece 91 TL ödemesi gerekirken ondan 91 bin TL alındı.

İngiliz turist, durumu fark ettiğinde polise giderek şikayetçi oldu, dolandırıcılar gözaltına alındı.

İKİ SOĞUK İÇECEĞE 60 BİN TL

Brezilya'da kısa bir süre önce de iki Arjantinli turistten iki bardak soğuk içecek için yaklaşık 60 bin TL alındı.

POLİS TEYAKKUZDA

Turistlere karşı yapılan bu dolandırıcılıklar büyük tepki çekti. Rio turizm polisinin başkanı Patricia Alemany, O Globo gazetesine verdiği demeçte, ekibinin Copacabana ve komşu Ipanema plajındaki son suç dalgasının arkasındaki kişileri yakalamak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Alemany, Rio plajlarında "düzensiz" bir atmosfer oluşturan ve dolandırıcıların işine yarayan durumun, hükümet denetiminin yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.