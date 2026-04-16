Şiş kebaba 91 bin TL, iki soğuk içeceğe 60 bin TL ödettiler! Herkes şikayetçi

Brezilya'da turistlere yönelik dolandırıcılıklar pes dedirtti. Yerliler ve yetkililer de turistlere yapılanlardan şikayetçi. Son olarak ismi açıklanmayan, İngiltere'den Rio de Janeiro'ya tatile gelen bir kişiye 91 bin TL'ye şiş kebap satıldı.
Dolandırıcı, bir arkadaşıyla beraber İngiliz turistin yediği şiş kebabın hesabını bir hayli şişirdi. Normal şartlarda turistin sadece 91 TL ödemesi gerekirken ondan 91 bin TL alındı.
İngiliz turist, durumu fark ettiğinde polise giderek şikayetçi oldu, dolandırıcılar gözaltına alındı.
Brezilya'da kısa bir süre önce de iki Arjantinli turistten iki bardak soğuk içecek için yaklaşık 60 bin TL alındı.
Turistlere karşı yapılan bu dolandırıcılıklar büyük tepki çekti. Rio turizm polisinin başkanı Patricia Alemany, O Globo gazetesine verdiği demeçte, ekibinin Copacabana ve komşu Ipanema plajındaki son suç dalgasının arkasındaki kişileri yakalamak için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.
Alemany, Rio plajlarında "düzensiz" bir atmosfer oluşturan ve dolandırıcıların işine yarayan durumun, hükümet denetiminin yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.