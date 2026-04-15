Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Gökten milyonlar yağdı! Yaşlı kadın paralarını balkonundan saçtı, izdiham oluştu

Çin'in Şantou şehrinde akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir kadın oturduğu gökdelenden milyonlarını yere saçtı. Yolda yürürken gökten para yağdığını görenler neye uğradıklarını şaşırdı. Bir anda paraları toplamak isteyenler arasında izdiham meydana geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 11:46

Çin'in Şantou şehrinde yaşayan bir milyoner, servetini halka dağıttı. Yaşlı kadın bunun için ise ilginç bir yöntem tercih etti. Bir gökdelende oturan kadın, balkona çıktı. Öğle saatlerinde bir anda paralarını aşağı savurmaya başladı.

0:00 106
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Çin'in Şantou şehrinde yaşayan bir milyoner, servetini halka dağıtmak amacıyla bir gökdelenin balkonundan para saçtı.
Kadın, öğle saatlerinde balkona çıkarak paralarını aşağı savurdu.
Görgü tanıkları, kadının her seferinde elindeki destelerde yaklaşık 100 bin birimlik banknotları 'çöp atar gibi' attığını belirtti.
Olay, bölgede trafiğin durmasına ve büyük bir izdihama neden oldu.
Polis ekipleri olay yerine geldi.
Tahmini olarak 1 milyon Hong Kong doları, yani yaklaşık 6 milyon TL dağıtıldığı düşünülüyor.
Sokakta yürürken bir anda başlarına paralar düşenler hayretle kafalarını yukarı çevirdi. Balkondaki yaşlı kadının elindeki banknotları umarsızca savurduğunu gördüklerinde ise bir hayli şaşırdılar.

100 BİN BİRİMLİK BANKNOTLARI SAÇTI

Üstelik yaşlı kadının paraları savurması bir kerelik değildi. Görgü tanıkları, birkaç kez içeri gelip gittiğini ve her seferinde elindeki her bir destede yaklaşık 100 bin birimlik banknotu 'çöp atar gibi' rahatlıkla attığını söyledi.

İZDİHAM OLUŞTU, POLİS GELDİ

Paraların yere ulaşmasıyla bölgede trafik bile durdu. O esnada yoldan geçen sürücüler de yayalar gibi paraları toplamaya başladı. Kısa sürede büyük bir izdiham oluştu. Hatta bazıları ağaç dallarına takılan paraları almak için yaralanmayı, düşmeyi de göze aldı.

6 MİLYON TL DAĞITTI

Bölgede yaşanan kargaşa nedeniyle olay yerine polis ekipleri geldi. Yaşlı kadının para yağmurunu neden gerçekleştirdiği öğrenilemedi. Fakat tahmini olarak 1 milyon Hong Kong doları yani yaklaşık 6 milyon TL kadar bir para saçtı.

''GERÇEK BİR ROBIN HOOD HİKAYESİ''

Yaşlı kadının paraları, balkondan attığı anlara ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Zenginliğin uç noktası'', ''Gerçek bir Robin Hood hikayesi'' gibi yorumlar yaptılar.

ETİKETLER
#sosyal medya fenomeni
#Hayırseverlik
#Para Dağıtımı
#Gökdelenden Para Saçma
#Hong Kong Doları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.