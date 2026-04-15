Çin'in Şantou şehrinde yaşayan bir milyoner, servetini halka dağıttı. Yaşlı kadın bunun için ise ilginç bir yöntem tercih etti. Bir gökdelende oturan kadın, balkona çıktı. Öğle saatlerinde bir anda paralarını aşağı savurmaya başladı.

Gökten milyonlar yağdı! Yaşlı kadın paralarını balkonundan saçtı, izdiham oluştu

HABERİN ÖZETİ Gökten milyonlar yağdı! Yaşlı kadın paralarını balkonundan saçtı, izdiham oluştu Çin'in Şantou şehrinde yaşayan bir milyoner, servetini halka dağıtmak amacıyla bir gökdelenin balkonundan para saçtı. Kadın, öğle saatlerinde balkona çıkarak paralarını aşağı savurdu. Görgü tanıkları, kadının her seferinde elindeki destelerde yaklaşık 100 bin birimlik banknotları 'çöp atar gibi' attığını belirtti. Olay, bölgede trafiğin durmasına ve büyük bir izdihama neden oldu. Polis ekipleri olay yerine geldi. Tahmini olarak 1 milyon Hong Kong doları, yani yaklaşık 6 milyon TL dağıtıldığı düşünülüyor.

Sokakta yürürken bir anda başlarına paralar düşenler hayretle kafalarını yukarı çevirdi. Balkondaki yaşlı kadının elindeki banknotları umarsızca savurduğunu gördüklerinde ise bir hayli şaşırdılar.

100 BİN BİRİMLİK BANKNOTLARI SAÇTI

Üstelik yaşlı kadının paraları savurması bir kerelik değildi. Görgü tanıkları, birkaç kez içeri gelip gittiğini ve her seferinde elindeki her bir destede yaklaşık 100 bin birimlik banknotu 'çöp atar gibi' rahatlıkla attığını söyledi.

İZDİHAM OLUŞTU, POLİS GELDİ

Paraların yere ulaşmasıyla bölgede trafik bile durdu. O esnada yoldan geçen sürücüler de yayalar gibi paraları toplamaya başladı. Kısa sürede büyük bir izdiham oluştu. Hatta bazıları ağaç dallarına takılan paraları almak için yaralanmayı, düşmeyi de göze aldı.

6 MİLYON TL DAĞITTI

Bölgede yaşanan kargaşa nedeniyle olay yerine polis ekipleri geldi. Yaşlı kadının para yağmurunu neden gerçekleştirdiği öğrenilemedi. Fakat tahmini olarak 1 milyon Hong Kong doları yani yaklaşık 6 milyon TL kadar bir para saçtı.

''GERÇEK BİR ROBIN HOOD HİKAYESİ''

Yaşlı kadının paraları, balkondan attığı anlara ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Zenginliğin uç noktası'', ''Gerçek bir Robin Hood hikayesi'' gibi yorumlar yaptılar.