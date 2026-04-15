Gökten milyonlar yağdı! Yaşlı kadın paralarını balkonundan saçtı, izdiham oluştu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çin'in Şantou şehrinde yaşayan bir milyoner, servetini halka dağıttı. Yaşlı kadın bunun için ise ilginç bir yöntem tercih etti. Bir gökdelende oturan kadın, balkona çıktı. Öğle saatlerinde bir anda paralarını aşağı savurmaya başladı.
Sokakta yürürken bir anda başlarına paralar düşenler hayretle kafalarını yukarı çevirdi. Balkondaki yaşlı kadının elindeki banknotları umarsızca savurduğunu gördüklerinde ise bir hayli şaşırdılar.
Üstelik yaşlı kadının paraları savurması bir kerelik değildi. Görgü tanıkları, birkaç kez içeri gelip gittiğini ve her seferinde elindeki her bir destede yaklaşık 100 bin birimlik banknotu 'çöp atar gibi' rahatlıkla attığını söyledi.
Paraların yere ulaşmasıyla bölgede trafik bile durdu. O esnada yoldan geçen sürücüler de yayalar gibi paraları toplamaya başladı. Kısa sürede büyük bir izdiham oluştu. Hatta bazıları ağaç dallarına takılan paraları almak için yaralanmayı, düşmeyi de göze aldı.
Bölgede yaşanan kargaşa nedeniyle olay yerine polis ekipleri geldi. Yaşlı kadının para yağmurunu neden gerçekleştirdiği öğrenilemedi. Fakat tahmini olarak 1 milyon Hong Kong doları yani yaklaşık 6 milyon TL kadar bir para saçtı.
Yaşlı kadının paraları, balkondan attığı anlara ilişkin videolar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ''Zenginliğin uç noktası'', ''Gerçek bir Robin Hood hikayesi'' gibi yorumlar yaptılar.