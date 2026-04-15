Ülkenin en zengini servetini paylaşmak zorunda kaldı! Heyecanla beklenen davada karar

Avustralya'da madencilik işi yapan Gine Rinehart ülkenin en zengini olarak biliniyor. Rinehart, uzun süredir bir dava ile gündemdeydi ve karar verildi. Hukuki anlaşmazlıkta mahkeme kararı verdi. Rinehart, servetini paylaşmak zorunda.

1992 yılında babası Lang Hancock'tan işi devralan Gine Rinehart, demir cevheri işini zamanla büyüttü. Fakat davanın ucu baba Hancock ile iş ortağı Peter Wright arasında seneler önce imzalanan anlaşmaya dayalı. Wright’ın mirasçıları ve Rinehart’ın iki çocuğu, madencilik gelirleri ve telif haklarından pay talep ediyordu.

MAHKEMEDE KARAR ÇIKTI

Mahkeme, 13 yılı aşkın süren davada Rinehart’ın rakip mirasçılara geçmiş ve gelecekteki telif gelirlerinden pay ödemesine karar verdi. Buna karşın madencilik haklarının Rinehart’ta kalmasına hükmedildi.

Mahkeme, Rio Tinto’nun ödediği yüzde 2,5’lik telif gelirinin yarısının Wright ailesine ait olduğuna hükmetti.

ÇOCUKLARI DA DAVA AÇTI

Dava ayrıca Rinehart’ın çocukları Bianca Rinehart ve John Hancock’ın iddialarını da içeriyordu. İki isim, annelerinin madencilik haklarını aile fonu dışına çıkararak kendilerini gelirden mahrum bıraktığını savundu. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Kararın ardından hem Hancock Prospecting hem de Wright ailesi temsilcileri sonucu memnuniyetle karşıladı.

Öte yandan Avustralya’nın en güçlü iş insanlarından biri olarak bilinen Rinehart, spor, hayır kurumları ve muhafazakar siyasi hareketlere yaptığı bağışlarla da öne çıkıyor.