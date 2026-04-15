Şanslı kişi sadece 100 euro'ya Pablo Picasso'nun tablosunun sahibi oldu!

Fransa'da düzenlenen çevrimiçi çekiliş sayesinde bir kişi 100 euro'ya Pablo Picasso'nun tablosuna sahip oldu. Mühendis ve sanat meraklısı Ari Hodara, ünlü ressamın 1941 tarihli eserine sahip olduğu söylendiğinde inanamadı ve bunu bir şaka zannetti. Hodara, ''Bunun bir şaka olmadığını nereden bileyim?'' dedi.

Şanslı biletin sahibi Hodara, çekilişe şans eseri rastladığını ve hafta sonu bilet aldığını belirtti. Hodara, "Böyle bir şeye girdiğinizde kazanmayı beklemezsiniz. Resim sanatıyla çok ilgiliyim, bu benim için harika bir haber" dedi.

Organizasyon yetkilileri, her biri 100 eurodan satılan biletlere dünya genelinde 120 binden fazla kişinin ilgi gösterdiğini bildirdi. Çekilişten elde edilen yaklaşık 11 milyon euro, Alzheimer araştırmaları için kullanılacak.

BU SATIŞ İLK DEĞİL!

Organizatörler, daha önce düzenlenen iki Picasso çekilişinin Lübnan’daki kültürel çalışmalar ve Afrika’daki su ve hijyen programları için 10 milyon Euro'dan fazla kaynak sağladığını belirtiyor.

2013 yılında düzenlenen ilk “100 Euro'ya 1 Picasso” çekilişinde, Pennsylvania’da çalışan bir yangın sprinkler işçisi, İspanyol ustanın 1914’te kübist döneminde yaptığı Man in the Opera Hat adlı eseri kazanmıştı.

İkinci Picasso eseri olan yağlı boya tablo Nature Morte, 2020 yılında çekilişle verildi ve bileti kendisine Noel hediyesi olarak oğlu tarafından alınan İtalya’daki bir muhasebeciye çıktı.