Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sadece 5 bin 300 TL'ye Pablo Picasso tablosunun sahibi olabilirsiniz! Yeni bir imkan doğdu

Dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosuna 100 euro'ya yani yaklaşık 5.228 TL'ye sahip olma şansı doğdu. Fransa'da düzenlenen çevrimiçi çekilişle bir bilet karşılığında tablo sizin olabilir.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:34

Fransa'da düzenlenen çevrimiçi sayesinde 100 euro'ya Pablo Picasso'nun tablosuna sahip olma imkanı bir kez daha herkesi heyecanlandırdı. 120 bin bilet tanesi 100 euro'dan satışa çıkacak. Tüm biletlerin satılması durumunda çekilişten 12 milyon euro gelir elde edilecek.

Fransa'da düzenlenen bir çevrimiçi çekilişle 100 euro karşılığında Pablo Picasso'nun bir eserinin sahibi olma imkanı sunuluyor.
120 bin adet bilet, tanesi 100 euro'dan satışa çıkacak.
Tüm biletlerin satılması halinde 12 milyon euro gelir elde edilecek.
Elde edilen gelirin 1 milyon euro'su eserin sahibi olan Opera Gallery'ye ödenecek.
Çekilişten elde edilecek gelir, Paris'teki bir kamu hastanesinin Alzheimer's Research Foundation'ına aktarılacak.
Çekilişle verilmesi planlanan eser, Picasso'nun 1941 yılında yaptığı 'Tête de Femme' adlı tablosu olacak.
Daha önce düzenlenen iki Picasso çekilişi Lübnan'daki kültürel çalışmalar ve Afrika'daki su ve hijyen programları için 10 milyon Euro'dan fazla kaynak sağladı.
Elde edilen gelirin 1 milyon Euro'su, eserin sahibi olan uluslararası galerisi Opera Gallery’ye ödenecek. Çekilişten elde edilecek gelir, Paris’in önde gelen kamu hastanelerinden birinde bulunan Alzheimer’s Research Foundation’a aktarılacak.

Çekiliş sayesinde verilmesi planlanan Picasso tablosu ise kâğıt üzerine guaj tekniğiyle yaptığı Tête de Femme (Bir Kadının Başı) adlı eser olacak. Picasso bu eseri 1941 yılında resmetti.

BU SATIŞ İLK DEĞİL!

Organizatörler, daha önce düzenlenen iki Picasso çekilişinin Lübnan’daki kültürel çalışmalar ve Afrika’daki su ve hijyen programları için 10 milyon Euro'dan fazla kaynak sağladığını belirtiyor.

2013 yılında düzenlenen ilk “100 Euro'ya 1 Picasso” çekilişinde, Pennsylvania’da çalışan bir yangın sprinkler işçisi, İspanyol ustanın 1914’te kübist döneminde yaptığı Man in the Opera Hat adlı eseri kazanmıştı.

İkinci Picasso eseri olan yağlı boya tablo Nature Morte, 2020 yılında çekilişle verildi ve bileti kendisine Noel hediyesi olarak oğlu tarafından alınan İtalya’daki bir muhasebeciye çıktı.

