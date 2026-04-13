Sadece 5 bin 300 TL'ye Pablo Picasso tablosunun sahibi olabilirsiniz! Yeni bir imkan doğdu

Fransa'da düzenlenen çevrimiçi çekiliş sayesinde 100 euro'ya Pablo Picasso'nun tablosuna sahip olma imkanı bir kez daha herkesi heyecanlandırdı. 120 bin bilet tanesi 100 euro'dan satışa çıkacak. Tüm biletlerin satılması durumunda çekilişten 12 milyon euro gelir elde edilecek.
Elde edilen gelirin 1 milyon Euro'su, eserin sahibi olan uluslararası sanat galerisi Opera Gallery’ye ödenecek. Çekilişten elde edilecek gelir, Paris’in önde gelen kamu hastanelerinden birinde bulunan Alzheimer’s Research Foundation’a aktarılacak.
Çekiliş sayesinde verilmesi planlanan Picasso tablosu ise kâğıt üzerine guaj tekniğiyle yaptığı Tête de Femme (Bir Kadının Başı) adlı eser olacak. Picasso bu eseri 1941 yılında resmetti.
Organizatörler, daha önce düzenlenen iki Picasso çekilişinin Lübnan’daki kültürel çalışmalar ve Afrika’daki su ve hijyen programları için 10 milyon Euro'dan fazla kaynak sağladığını belirtiyor.
2013 yılında düzenlenen ilk “100 Euro'ya 1 Picasso” çekilişinde, Pennsylvania’da çalışan bir yangın sprinkler işçisi, İspanyol ustanın 1914’te kübist döneminde yaptığı Man in the Opera Hat adlı eseri kazanmıştı.
İkinci Picasso eseri olan yağlı boya tablo Nature Morte, 2020 yılında çekilişle verildi ve bileti kendisine Noel hediyesi olarak oğlu tarafından alınan İtalya’daki bir muhasebeciye çıktı.