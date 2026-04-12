Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler

Fransa'da bir ilkokulun altında ilginç bir keşfe imza atıldı. Kazıdan antik iskeletler çıktı. Üstelik iskeletlerin tamamı alışılmadık bir şekilde oturur pozisyonda gömülüydü.

İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 12:52
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 12:54

Arkeologlar, 'da tuhaf bir keşif yaptılar. Paris'in yaklaşık 314 kilometre güneydoğusunda bulunan Dijon'daki bir ilkokulun altında iskeletler bulundu. Mezarların Fransa'da Galya dönemine, yani Galyalılar olarak bilinen Kelt kabilelerinin bölgede yaşadığı zamana ait olduğu düşünülüyor.

HABERİN ÖZETİ

İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da bir ilkokulun altında bulunan, Galya dönemine ait olduğu düşünülen iskeletlerin bulunduğu mezarlar, arkeologlar tarafından tuhaf bir keşif olarak nitelendirildi.
Dijon'daki bir ilkokulun altında Galya dönemine ait iskeletler bulundu.
İki yıl önce bulunan 13 mezarın ardından, yeni keşifte şimdilik 5 ila 6 mezar bulundu.
Mezarlardaki iskeletler, 'çukurun dibinde, sırtları doğu duvarına doğru yaslanmış, batıya bakacak şekilde', kolları gövde boyunca, bacakları sıkıca bükülmüş ve genellikle asimetrik bir şekilde yerleştirilmişti.
MÖ 3. yüzyıla tarihlenen siyah bir taş bileklik dışında kişisel eşya veya mezar adak bulunamadı.
2024'te bulunan mezarların 'iyileşmemiş şiddet izleri' taşıdığı, bir şahsın kafasına iki darbe aldığı belirtildi.
Arkeologlar, gömülen kişilerin savaşçı mı, soylu mu yoksa dini uygulamalarla mı bağlantılı olduğunu araştırıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Fransa'da Galya mezarlarına ilk kez 2024 yılında rastlandı. İki yıl önce 13 mezar bulan arkeologlar yeni keşifleri sırasında şimdilik 5 ila 6 mezar bulduklarını açıkladılar.

İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler

''ASİMETRİK BİR YERLEŞTİRME''

Kazı alanından çekilen fotoğraflarda, arkeologların dikkatlice kazarak dairesel çukurlar oluşturdukları ve iskeletlerin bu çukurların içine yerleştirildiği görülüyor. Yeni mezarlar, 'çukurun dibinde, sırtları doğu duvarına doğru yaslanmış, batıya bakacak şekilde' koyulmuştu.

Açıklamada, "Kolları gövde boyunca, elleri leğen kemiği veya uyluk kemiklerinin yakınında duruyor. Bacakları sıkıca bükülmüş, genellikle asimetrik bir şekilde duruyor." denildi.

İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler

GİZEMİ ARTIRAN DİĞER UNSUR

New York Post'un haberine göre, gizemi daha da artıran bir diğer unsur ise, arkeologların MÖ 3. yüzyıla tarihlenen siyah bir taş bileklik dışında hiçbir kişisel eşya veya mezar adak bulamamış olmalarıydı.

Arkeologlar bölge hakkında çok az ayrıntı paylaştılar, ancak 2024'te bulunan mezarların " iyileşmemiş şiddet izleri " taşıdığını belirttiler. Bu muhtemelen bir 'kasıtlı öldürmeye' işaretti. Yapılan açıklamada, "Bir şahıs keskin bir cisimle (muhtemelen kılıç) kafasına iki darbe aldı" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, bu keşfin hem mezar sayısı hem de "iskeletlerin iyi korunmuş olması" açısından önemli olduğunu belirtti.

İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler

SAVAŞÇI MI SOYLU MU?

Açıklamada, "Oturur pozisyonda gömülmüş bireylere dair örnekler, Mezolitik dönemden itibaren bilinmektedir ve nadir olmakla birlikte, tarih öncesi dönem boyunca da görülmüştür. Sadece yaklaşık bir düzine arkeolojik alanda, genellikle seçkinlerin ikametgahlarının, kutsal alanlarının veya ibadet yerlerinin yakınında bulunan ve standart mezarlıklardan ayrı olan yaklaşık 50 'oturarak' gömülme örneği bulunmuştur." denildi.

Arkeologlar, bu kişilerin savaşçı mı, seçkin ailelerin üyeleri mi yoksa dini uygulamalarla bağlantılı kişiler mi olduğunu hala araştırıyor.

