İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler

Arkeologlar, Fransa'da tuhaf bir keşif yaptılar. Paris'in yaklaşık 314 kilometre güneydoğusunda bulunan Dijon'daki bir ilkokulun altında iskeletler bulundu. Mezarların Fransa'da Galya dönemine, yani Galyalılar olarak bilinen Kelt kabilelerinin bölgede yaşadığı zamana ait olduğu düşünülüyor.
Fransa'da Galya mezarlarına ilk kez 2024 yılında rastlandı. İki yıl önce 13 mezar bulan arkeologlar yeni keşifleri sırasında şimdilik 5 ila 6 mezar bulduklarını açıkladılar.
Kazı alanından çekilen fotoğraflarda, arkeologların dikkatlice kazarak dairesel çukurlar oluşturdukları ve iskeletlerin bu çukurların içine yerleştirildiği görülüyor. Yeni mezarlar, 'çukurun dibinde, sırtları doğu duvarına doğru yaslanmış, batıya bakacak şekilde' koyulmuştu.
Açıklamada, "Kolları gövde boyunca, elleri leğen kemiği veya uyluk kemiklerinin yakınında duruyor. Bacakları sıkıca bükülmüş, genellikle asimetrik bir şekilde duruyor." denildi.
New York Post'un haberine göre, gizemi daha da artıran bir diğer unsur ise, arkeologların MÖ 3. yüzyıla tarihlenen siyah bir taş bileklik dışında hiçbir kişisel eşya veya mezar adak bulamamış olmalarıydı.
Arkeologlar bölge hakkında çok az ayrıntı paylaştılar, ancak 2024'te bulunan mezarların " iyileşmemiş şiddet izleri " taşıdığını belirttiler. Bu muhtemelen bir 'kasıtlı öldürmeye' işaretti. Yapılan açıklamada, "Bir şahıs keskin bir cisimle (muhtemelen kılıç) kafasına iki darbe aldı" ifadelerine yer verildi.
Yetkililer ayrıca, bu keşfin hem mezar sayısı hem de "iskeletlerin iyi korunmuş olması" açısından önemli olduğunu belirtti.
Açıklamada, "Oturur pozisyonda gömülmüş bireylere dair örnekler, Mezolitik dönemden itibaren bilinmektedir ve nadir olmakla birlikte, tarih öncesi dönem boyunca da görülmüştür. Sadece yaklaşık bir düzine arkeolojik alanda, genellikle seçkinlerin ikametgahlarının, kutsal alanlarının veya ibadet yerlerinin yakınında bulunan ve standart mezarlıklardan ayrı olan yaklaşık 50 'oturarak' gömülme örneği bulunmuştur." denildi.
Arkeologlar, bu kişilerin savaşçı mı, seçkin ailelerin üyeleri mi yoksa dini uygulamalarla bağlantılı kişiler mi olduğunu hala araştırıyor.