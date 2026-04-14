Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Pablo Escobar'ın insan hayatını tehlikeye atan su aygırları itlaf edilecek

Uyuşturucu karteli Pablo Escobar'a ait su aygırları insan hayatını tehlikeye atmaya başladı. Kolombiya, su aygırlarının itlaf edilmesine yönelik plana yeşil ışık yaktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 12:25

'da ünlü Pablo Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırları nedeniyle durum kontrolden çıktı. Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, ülkedeki su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin işe yaramadığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kolombiya'da Pablo Escobar'ın miras bıraktığı su aygırı popülasyonunun kontrol altına alınamaması üzerine hayvanların itlaf edilmesine karar verildi.
Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin yetersiz kaldığını belirtti.
Yaklaşık 80 su aygırının itlaf edileceği açıklandı.
Escobar'ın ölümünden sonra geride kalan su aygırlarının üreyerek ekosisteme zarar verdiği değerlendiriliyor.
Kolombiya, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke konumunda.
Yetkililer, su aygırlarının hem yerel halk hem de yerli türler için tehdit oluşturduğunu belirtiyor.
Velez, hayvanların itlaf edilme planına onay verildiğini duyurdu. Söz konusu karardan yaklaşık 80 su aygırının etkileneceğini belirten Velez, avlamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ise konuşmadı.

Velez, "Eğer bunu yapmazsak, su aygırı popülasyonunu kontrol edemeyiz. Ekosistemimizi korumak için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PABLO ESCOBAR'IN SU AYGIRLARI

Dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelen Escobar'ın ölümünün ardından, biri erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Kolombiya'nın, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinirken yetkililer, bu hayvanların yerel halk için bir tehdit olduğu ve yerli türleri yerinden ettikleri değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan ülkedeki su aygırları, aynı zamanda turistler için de çekici bir hale gelmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sözde şifacının lafına uyup yılan ısıran çocuğa yaptıkları akılalmaz!
İlkokulun altından iskeletler çıktı! Üstelik oturur pozisyonda gömülüydüler
ETİKETLER
#kolombiya
#uyuşturucu karteli
#Vahşi Yaşam
#Su Aygırı Saldırısı
#Pablo Escobar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.