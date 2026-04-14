Kolombiya'da ünlü uyuşturucu karteli Pablo Escobar'a ait olduğu bilinen su aygırları nedeniyle durum kontrolden çıktı. Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, ülkedeki su aygırı popülasyonunun kontrol edilmesi için alınan kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin işe yaramadığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ Pablo Escobar'ın insan hayatını tehlikeye atan su aygırları itlaf edilecek Kolombiya'da Pablo Escobar'ın miras bıraktığı su aygırı popülasyonunun kontrol altına alınamaması üzerine hayvanların itlaf edilmesine karar verildi. Kolombiya Çevre Bakanı Irene Velez, kısırlaştırma ve hayvanat bahçelerine yerleştirme gibi önlemlerin yetersiz kaldığını belirtti. Yaklaşık 80 su aygırının itlaf edileceği açıklandı. Escobar'ın ölümünden sonra geride kalan su aygırlarının üreyerek ekosisteme zarar verdiği değerlendiriliyor. Kolombiya, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke konumunda. Yetkililer, su aygırlarının hem yerel halk hem de yerli türler için tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Velez, hayvanların itlaf edilme planına onay verildiğini duyurdu. Söz konusu karardan yaklaşık 80 su aygırının etkileneceğini belirten Velez, avlamanın ne zaman başlayacağına ilişkin ise konuşmadı.

Velez, "Eğer bunu yapmazsak, su aygırı popülasyonunu kontrol edemeyiz. Ekosistemimizi korumak için bunu yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

PABLO ESCOBAR'IN SU AYGIRLARI

Dünyadaki en büyük uyuşturucu baronlarından biri haline gelen Escobar'ın ölümünün ardından, biri erkek 4 su aygırı hariç sahip olduğu tüm hayvanlar, ülke genelindeki hayvanat bahçelerine nakledilmişti.

Yetkililer, aradan geçen yaklaşık 30 yılda Escobar'ın su aygırlarının üremeye devam ettiğini ve halihazırda ülkedeki su aygırı sayısının fazla olduğunu ifade ederek bu üreme hızıyla ekosisteme zararlı olabileceklerini değerlendiriyor.

Kolombiya'nın, Afrika dışında vahşi su aygırı popülasyonuna sahip tek ülke olduğu bilinirken yetkililer, bu hayvanların yerel halk için bir tehdit olduğu ve yerli türleri yerinden ettikleri değerlendirmesinde bulunuyor.

Öte yandan ülkedeki su aygırları, aynı zamanda turistler için de çekici bir hale gelmiş durumda.