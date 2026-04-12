Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuğu, zehirli bir yılan ısırdı. Aile, çocuğu doktora götürmek yerine tantrik denilen geleneksel bir şifacıya götürdü. Sözde şifacı ise aileye inanılmaz bir akıl verdi ve çocuğu 12 saat boyunca Ganj Nehri'nde tutmalarını söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sözde şifacının lafına uyup yılan ısıran çocuğa yaptıkları akılalmaz! Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde zehirli yılan tarafından ısırılan 14 yaşındaki bir çocuk, ailesinin geleneksel bir şifacının tavsiyesi üzerine Ganj Nehri'nde tutulması sonucu hayatını kaybetti. 14 yaşındaki bir çocuk zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Aile, çocuğu doktora götürmek yerine geleneksel bir şifacıya götürdü. Şifacı, ailenin çocuğu 12 saat boyunca Ganj Nehri'nde tutmasını söyledi. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde çocuk, bambulara bağlı bir sal üzerinde duruyor ve tepki vermiyor. Çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Sosyal medya kullanıcıları şifacının ve ailenin tutuklanmasını talep etti.

ÇOCUĞU GANJ NEHRİ'NE BIRAKTILAR

Aile, sözde şifacının lafına inandı ve derme çatma bir sal üzerinde çocuğu Ganj Nehri'ne bıraktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çocuğun ipler yardımıyla suda asılı duran bambulara bağlı yer alıyor. Bu görüntüler çocuğun hiç tepki vermemesi de dikkat çeken bir başka detay. Ayrıca çocuğun etrafını çok sayıda inanın sardığı da görülüyor. Bu insanlar, şifacının söylediğine inanarak, çocuğun iyileşmesini bekliyor.

''SÖZDE ŞİFACE, ANNE VE BABA TUTUKLANMALI!''

Republic World'ün haberine göre, çocuk hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri izleyenler ise isyan etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Kesinlikle yürek parçalayıcı. Bu sahte tantriklerin hala çaresiz insanların duygularıyla ve kör inançlarıyla oynaması çok üzücü. Kolayca kurtarılabilecek genç bir hayat kaybedildi. Bu tür trajik olaylardan kaçınmak için halk arasında çok daha fazla farkındalığa ihtiyacımız var. Acil durumlarda, tıbbi yardım her zaman ilk ve tek adım olmalıdır.'' yorumunda bulundu.

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, sözde şifacının ve ebeveynlerin tutuklanmasını istedi.