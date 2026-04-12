Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Sözde şifacının lafına uyup yılan ısıran çocuğa yaptıkları akılalmaz!

Hindistan'da akılalmaz bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki bir çocuğu yılan ısırdı ve ailesi onu doktora götürmek yerine bir tantrik'e yani 'geleneksel şifacıya' götürdü. Çocuk 12 saat Ganj Nehri'ne bırakıldı ve hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 15:51

'ın eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir çocuğu, zehirli bir yılan ısırdı. Aile, çocuğu doktora götürmek yerine tantrik denilen geleneksel bir şifacıya götürdü. Sözde şifacı ise aileye inanılmaz bir akıl verdi ve çocuğu 12 saat boyunca Ganj Nehri'nde tutmalarını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Sözde şifacının lafına uyup yılan ısıran çocuğa yaptıkları akılalmaz!

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde zehirli yılan tarafından ısırılan 14 yaşındaki bir çocuk, ailesinin geleneksel bir şifacının tavsiyesi üzerine Ganj Nehri'nde tutulması sonucu hayatını kaybetti.
14 yaşındaki bir çocuk zehirli bir yılan tarafından ısırıldı.
Aile, çocuğu doktora götürmek yerine geleneksel bir şifacıya götürdü.
Şifacı, ailenin çocuğu 12 saat boyunca Ganj Nehri'nde tutmasını söyledi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde çocuk, bambulara bağlı bir sal üzerinde duruyor ve tepki vermiyor.
Çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Sosyal medya kullanıcıları şifacının ve ailenin tutuklanmasını talep etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Sözde şifacının lafına uyup yılan ısıran çocuğa yaptıkları akılalmaz!

ÇOCUĞU GANJ NEHRİ'NE BIRAKTILAR

Aile, sözde şifacının lafına inandı ve derme çatma bir sal üzerinde çocuğu Ganj Nehri'ne bıraktı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çocuğun ipler yardımıyla suda asılı duran bambulara bağlı yer alıyor. Bu görüntüler çocuğun hiç tepki vermemesi de dikkat çeken bir başka detay. Ayrıca çocuğun etrafını çok sayıda inanın sardığı da görülüyor. Bu insanlar, şifacının söylediğine inanarak, çocuğun iyileşmesini bekliyor.

Sözde şifacının lafına uyup yılan ısıran çocuğa yaptıkları akılalmaz!

''SÖZDE ŞİFACE, ANNE VE BABA TUTUKLANMALI!''

Republic World'ün haberine göre, çocuk hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüleri izleyenler ise isyan etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, ''Kesinlikle yürek parçalayıcı. Bu sahte tantriklerin hala çaresiz insanların duygularıyla ve kör inançlarıyla oynaması çok üzücü. Kolayca kurtarılabilecek genç bir hayat kaybedildi. Bu tür trajik olaylardan kaçınmak için halk arasında çok daha fazla farkındalığa ihtiyacımız var. Acil durumlarda, tıbbi yardım her zaman ilk ve tek adım olmalıdır.'' yorumunda bulundu.

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı, sözde şifacının ve ebeveynlerin tutuklanmasını istedi.

ETİKETLER
#hindistan
#uttar pradeş
#Tantrik
#Ganj Nehri
#Yılan Isırması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.