Dört uzvu da olmayan eski şampiyon cinayetle yargılanıyor!

Eski cornhole şampiyonu Dayton Webber, birinci derece cinayetle suçlanıyor. Henüz 10 aylıkken geçirdiği bakteriyel enfeksiyon sebebiyle 4 uzvunu da kaybeden sporcu, araç içinde çıkan tartışma sonucu, arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Daytın'un avukatı Hammad Martin, olayın bir 'meşru müdafaa' olduğunu söyledi.
Araçta bulunan diğer kişiler, Dayton ile arkadaşı arasında tartışma yaşandığını doğruladı. Fakat Dayton'un tehlikede olduğuna dair bir kanıt yoktu. Avukatı ise ''Ya ölecekti ya da öldürülecekti'' diyerek savunma yaptı.
New York Psot'un haberine göre savcılık, olay anında araçta bulunan kişilerin sadece tartışma yaşandığını söylediğini hatırlattı ve Dayton'un hayatının tehlikede olduğuna dair bir kanıt sunulmadığını belirtti.
Webber'ın yargılanacağı duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.
Henüz 10 aylıkken ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçiren Webber, hem bacaklarını hem de kollarını kaybetmişti. Buna rağmen spor kariyerine devam eden Webber, American Cornhole Ligi'nde yarışan dört uzvu da ampute edilmiş ilk sporcu olmuş ve birçok turnuvada başarı kazanmıştı.