Eski cornhole şampiyonu Dayton Webber, birinci derece cinayetle suçlanıyor. Henüz 10 aylıkken geçirdiği bakteriyel enfeksiyon sebebiyle 4 uzvunu da kaybeden sporcu, araç içinde çıkan tartışma sonucu, arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Daytın'un avukatı Hammad Martin, olayın bir 'meşru müdafaa' olduğunu söyledi.

HABERİN ÖZETİ Dört uzvu da olmayan eski şampiyon cinayetle yargılanıyor! Eski cornhole şampiyonu Dayton Webber, araç içinde çıkan bir tartışma sonucu arkadaşını silahla vurarak öldürmekle suçlanıyor ve avukatı olayın meşru müdafaa olduğunu iddia ediyor. Dayton Webber, birinci derece cinayetle suçlanıyor. Olay, araç içinde çıkan bir tartışma sonucu gerçekleşti. Dayton'un avukatı Hammad Martin, olayın bir 'meşru müdafaa' olduğunu belirtti. Araçta bulunan diğer kişiler tartışmayı doğruladı ancak Dayton'un tehlikede olduğuna dair bir kanıt sunulmadı. Webber, 10 aylıkken geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 4 uzvunu da kaybetmişti ve bu duruma rağmen spor kariyerine devam edip American Cornhole Ligi'nde yarışan ilk sporcu olmuştu.

TEHLİKEYE DAİR KANIT YOK

Araçta bulunan diğer kişiler, Dayton ile arkadaşı arasında tartışma yaşandığını doğruladı. Fakat Dayton'un tehlikede olduğuna dair bir kanıt yoktu. Avukatı ise ''Ya ölecekti ya da öldürülecekti'' diyerek savunma yaptı.

New York Psot'un haberine göre savcılık, olay anında araçta bulunan kişilerin sadece tartışma yaşandığını söylediğini hatırlattı ve Dayton'un hayatının tehlikede olduğuna dair bir kanıt sunulmadığını belirtti.

Webber'ın yargılanacağı duruşmanın tarihi henüz belirlenmedi.

ESKİ ŞAMPİYONDU

Henüz 10 aylıkken ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçiren Webber, hem bacaklarını hem de kollarını kaybetmişti. Buna rağmen spor kariyerine devam eden Webber, American Cornhole Ligi'nde yarışan dört uzvu da ampute edilmiş ilk sporcu olmuş ve birçok turnuvada başarı kazanmıştı.