Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Herkesi şoke eden 50 bin euro'luk oyuncak ayı! Polis ekipleri harekete geçti

Hollanda'da 50 bin euro'luk bir peluş ayı ekipleri harekete geçirdi. Kargo dağıtım merkezindeki çalışanın dikkatiyle ortaya çıkan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Herkesi şoke eden 50 bin euro'luk oyuncak ayı! Polis ekipleri harekete geçti
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 16:28

Hollanda'nın Maastricht Havalimanı yakınlarında bulunan Beek şehrindeki bir kargo dağıtım merkezinde rutin kontrol sırasında şaşırtıcı bir olay meydana gldi. Bir çalışan, paketler arasında bulunan oyuncak ayıda olağandışı bir durum fark etti.

Hollanda'nın Maastricht Havalimanı yakınlarındaki bir kargo dağıtım merkezinde rutin kontrol sırasında oyuncak ayının içinde 50 bin euro bulundu.
Çalışanlar, oyuncak ayının dikişlerindeki olağandışı bir durumu fark edince polis çağrıldı.
Polis, oyuncak ayının içinden çıkan deste deste paraların toplam 50 bin euro olduğunu tespit etti.
Yetkililer, paranın kaçak bir sevkiyatın parçası olabileceğini değerlendiriyor.
Ele geçirilen para güvenlik güçlerince muhafaza altına alınırken, gönderici ve alıcının kimliği henüz belirlenemedi.
Paranın daha önce herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığını araştırmak için banknotlar kriminal birimlere gönderildi.
Oyuncak ayının baş ve sırt kısmındaki dikişlerin sonradan işlem gördüğünü fark eden çalışan durumu bildirdi ve bölgeye polisler geldi.

OYUNCAK AYIDAN 50 BİN EURO ÇIKTI

Polis ekipleri, oyuncak ayının içini açtıklarında deste deste paralarla karşılaştılar. Ekipler, toplam tutarın 50 bin euro olduğunu tespit ettiler. Yetkililer, oyuncak içine gizlenen paranın, kaçak bir sevkiyatın parçası olabileceğini değerlendiriyor.

Ele geçirilen para güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, paketin göndericisi ve alıcısının kimliği henüz belirlenemedi.

PARMAK İZİ BAKILACAK

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında banknotlar, parmak izi incelemesi ve seri numarası takibi için kriminal birimlere gönderildi.

İncelemeler sonucunda paranın daha önce herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kara paraları aldığı talimatla akladı! 90 yaşında tutuklandı
Pablo Escobar'ın insan hayatını tehlikeye atan su aygırları itlaf edilecek
ETİKETLER
#Oyuncak Ayı
#Maastricht Havalimanı
#Kargo Dağıtım Merkezi
#50 Bin Euro
#Kaçak Sevkiyat
#Dünya
