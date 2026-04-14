Herkesi şoke eden 50 bin euro'luk oyuncak ayı! Polis ekipleri harekete geçti

Hollanda'nın Maastricht Havalimanı yakınlarında bulunan Beek şehrindeki bir kargo dağıtım merkezinde rutin kontrol sırasında şaşırtıcı bir olay meydana gldi. Bir çalışan, paketler arasında bulunan oyuncak ayıda olağandışı bir durum fark etti.
Oyuncak ayının baş ve sırt kısmındaki dikişlerin sonradan işlem gördüğünü fark eden çalışan durumu bildirdi ve bölgeye polisler geldi.
Polis ekipleri, oyuncak ayının içini açtıklarında deste deste paralarla karşılaştılar. Ekipler, toplam tutarın 50 bin euro olduğunu tespit ettiler. Yetkililer, oyuncak içine gizlenen paranın, kaçak bir sevkiyatın parçası olabileceğini değerlendiriyor.
Ele geçirilen para güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, paketin göndericisi ve alıcısının kimliği henüz belirlenemedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında banknotlar, parmak izi incelemesi ve seri numarası takibi için kriminal birimlere gönderildi.
İncelemeler sonucunda paranın daha önce herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.