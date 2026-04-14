Hollanda'nın Maastricht Havalimanı yakınlarında bulunan Beek şehrindeki bir kargo dağıtım merkezinde rutin kontrol sırasında şaşırtıcı bir olay meydana gldi. Bir çalışan, paketler arasında bulunan oyuncak ayıda olağandışı bir durum fark etti.

HABERİN ÖZETİ Herkesi şoke eden 50 bin euro'luk oyuncak ayı! Polis ekipleri harekete geçti Hollanda'nın Maastricht Havalimanı yakınlarındaki bir kargo dağıtım merkezinde rutin kontrol sırasında oyuncak ayının içinde 50 bin euro bulundu. Çalışanlar, oyuncak ayının dikişlerindeki olağandışı bir durumu fark edince polis çağrıldı. Polis, oyuncak ayının içinden çıkan deste deste paraların toplam 50 bin euro olduğunu tespit etti. Yetkililer, paranın kaçak bir sevkiyatın parçası olabileceğini değerlendiriyor. Ele geçirilen para güvenlik güçlerince muhafaza altına alınırken, gönderici ve alıcının kimliği henüz belirlenemedi. Paranın daha önce herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığını araştırmak için banknotlar kriminal birimlere gönderildi.

Oyuncak ayının baş ve sırt kısmındaki dikişlerin sonradan işlem gördüğünü fark eden çalışan durumu bildirdi ve bölgeye polisler geldi.

OYUNCAK AYIDAN 50 BİN EURO ÇIKTI

Polis ekipleri, oyuncak ayının içini açtıklarında deste deste paralarla karşılaştılar. Ekipler, toplam tutarın 50 bin euro olduğunu tespit ettiler. Yetkililer, oyuncak içine gizlenen paranın, kaçak bir sevkiyatın parçası olabileceğini değerlendiriyor.

Ele geçirilen para güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınırken, paketin göndericisi ve alıcısının kimliği henüz belirlenemedi.

PARMAK İZİ BAKILACAK

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında banknotlar, parmak izi incelemesi ve seri numarası takibi için kriminal birimlere gönderildi.

İncelemeler sonucunda paranın daha önce herhangi bir suçla bağlantılı olup olmadığı araştırılacak.