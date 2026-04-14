Güney Kore'de oğluyla beraber uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraları akladığı ortaya çıkan 90 yaşındaki kadına 1 yıl hapis cezası verildi. Yerel mahkeme, ismi açıklanmayan kadının 2020 Nisan ile 2022 Şubat arasında dokuz ayrı işlemde toplam 386 milyon won (yaklaşık 260 bin dolar) aldığını açıkladı. Kadın bu parayı, oğlunun bildirdiği hesaplara aktarıyordu.

HABERİN ÖZETİ Kara paraları aldığı talimatla akladı! 90 yaşında tutuklandı Güney Kore'de 90 yaşındaki bir kadın, oğluyla birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edilen paraları akladığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadın, 2020 Nisan ile 2022 Şubat arasında dokuz işlemde toplam 386 milyon won (yaklaşık 260 bin dolar) aklamaktan suçlu bulundu. Kadının, oğlunun yasa dışı faaliyetlerini bildiği ve para transferlerini sürdürdüğü belirtildi. Kadının oğlu, 2019'dan beri Kamboçya'da metamfetamin kaçakçılığı suçundan tutuklu bulunuyor. Mahkeme, kadının ileri yaşını ve sabıkasız olmasını ceza indiriminde dikkate aldı. Davada adı geçen kızının ise yeterli kanıt bulunamadığı için beraat ettiği aktarıldı.

OĞLUNUN NE YAPTIĞINI BİLİYORDU!

Mahkemeye göre kadın, oğlunun yasa dışı faaliyetlerini biliyordu. Oğlunun 2019 yılında Kamboçya’ya yapılan ziyaretler sırasında gözaltına alındığını bildiği ve buna rağmen para transferlerini sürdürdüğü ifade edildi.

İncheon Bölge Mahkemesi’nde görev yapan yargıç Wi Eun-suk, söz konusu eylemlerin yasa dışı gelirlerin izini sürmeyi zorlaştırdığını ve uyuşturucu ticaretinin yayılmasına katkı sağladığını belirtti.

OĞLU KAMBOÇYA'DA HAPİSTE

Kadının oğlunun ise 2020 yılından bu yana Kamboçya’da metamfetamin kaçakçılığı suçundan tutuklu olduğu açıklandı. Güney Koreli yetkililerin, oğlun iadesi için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

Mahkeme, sanığın ileri yaşı ve daha önce benzer bir suçtan sabıkasının bulunmamasını ceza belirlenirken dikkate aldı.

KIZI İÇİN KANIT BULUNAMADI

Öte yandan davada adı geçen kızının da yasa dışı para transferleriyle suçlandığı ancak paranın kaynağını bildiğine dair yeterli kanıt bulunamadığı için beraat ettiği aktarıldı.